아침 출근길 고비…수도권 최대 200㎜ 폭우 [오늘날씨]

목요일인 14일 수도권 등 중부지방 중심으로 시간당 최대 70㎜ 강한 비가 내리겠다. 전날에 이어 이틀째 많은 비가 내리면서 산사태 등 피해가 우려된다.

기상청은 이날 한반도 북쪽 건조한 공기와 남쪽 고온다습한 공기가 충돌하면서 이날 오전까지 중부지방에 많은 비가 내리겠으며 오후부터 소강상태를 보이겠다고 예보했다.

13~14일 이틀간 강수량은 △서울·인천·경기·서해5도 50~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △강원 내륙·산지 30~100㎜(많은 곳 강원중·북부 내륙 150㎜ 이상) △강원 북부 동해안 10~40㎜ △강원 중·남부 동해안 5~20㎜ △충남 북부, 충북중·북부 30~80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상) △대전·세종·충남 남부·충북 남부 5~40㎜다.

기상청은 이날 오전까지 수도권을 중심으로 시간당 30~70㎜ 안팎의 매우 강하고 많은 비가 내릴 것이라며 "산사태, 제방 붕괴, 시설물 침수 등 각종 안전사고에 각별히 유의해 달라"고 밝혔다.

더불어 이날 전라권(광주, 전남 내륙, 전북 내륙)과 경상권(경남 내륙, 대구, 경북 내륙)에는 오후부터 5~40㎜의 소나기가 내리겠다. 제주도 산지 일대에도 5~20㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

비는 정오부터 오후 6시 사이 차차 소강상태를 보이겠으나 15일 오전부터 수도권과 강원 내륙 지역에서는 다시 비가 오는 곳이 있겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 높은 습도로 최고 체감온도가 31도 이상(남부지방 33도 이상)으로 올라 매우 무덥겠다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하겠다. 이날 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 28~34도가 되겠다.

주요 도시별 예상 최저 기온은 △서울 26도 △인천 25도 △춘천 24도 △강릉 26도 △대전 25도 △대구 24도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.

최고 기온은 △서울 28도 △인천 28도 △춘천 29도 △강릉 32도 △대전 32도 △대구 34도 △전주 34도 △광주 34도 △부산 32도 △제주 32도로 예상된다.

미세먼지 농도는 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

