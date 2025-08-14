“1명 걸리면 90% 확산, 코로나보다 무섭다”…이 감염병, 생각보다 훨씬 위험합니다

질병관리청은 최근 홍역이 유행 중인 국가를 방문할 예정인 국민들에게 출국 전 홍역 예방접종(MMR 백신)을 반드시 완료할 것을 당부했다.

면역이 없는 사람이 홍역 환자와 접촉하면 90% 이상 감염될 수 있다. 게티이미지

귀국 후 3주 이내 발열이나 발진 등 홍역 의심 증상이 나타날 경우 마스크를 착용하고 타인과의 접촉을 최소화한 뒤 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다.

의료기관에는 환자의 최근 해외 방문력을 반드시 확인하고, 홍역이 의심되는 환자가 발생할 경우 즉시 관할 보건소에 신고해 줄 것을 요청했다.

최근 홍역 유행 국가는 △캄보디아 △필리핀 △중국 △몽골 △라오스 △말레이시아 △베트남 등 동남아 및 동아시아 국가가 중심이다.

◆국내 홍역 환자 작년보다 1.4배↑…성인 감염 비율도 높아

14일 질병관리청에 따르면 2025년 32주(8월 9일) 기준으로 국내 홍역 환자는 총 68명이다. 이는 전년도 같은 기간(47명) 대비 약 1.4배 증가한 수치다.

이 가운데 49명(72.1%)은 해외에서 감염된 후 국내에서 확진된 ‘해외유입 사례’로 확인됐다.

유입 국가로는 △베트남(42명)이 가장 많았다. △남아프리카공화국(3명), △우즈베키스탄·태국·이탈리아·몽골(각 1명) 순이었다.

이들 해외유입 환자를 통해 가정이나 의료기관 등에서 추가 전파된 2차 감염 사례도 19명에 이르렀다.

감염자 중 77.9%(53명)는 19세 이상 성인이었다. 54.4%(37명)는 홍역 백신 접종을 받지 않았거나 접종 여부를 알지 못하는 경우로 파악됐다.

◆전 세계 홍역 증가세…“코로나19 이후 접종률 저하 영향”

전문가들은 코로나19 팬데믹 기간 동안 백신 접종률이 저하된 데다 최근 사회적 교류와 해외여행이 급증하면서 전 세계적으로 홍역 발생이 가파르게 증가하고 있다고 지적했다.

2024~2025년에는 예방접종률이 낮은 국가를 중심으로 유행이 확산됐다. 우리나라도 유행국 방문 후 감염된 사례가 계속 유입되는 상황이다.

산발적인 유입이 지속될 경우 국내 지역사회 전파 위험도 높아질 수 있어 각별한 주의가 필요하다는 것이 방역 당국의 설명이다.

예방접종, 개인위생 수칙 준수는 홍역 확산을 막는 가장 효과적인 수단이다. 질병관리청

홍역은 공기를 통해 전파되는 전염력이 매우 높은 호흡기 감염병이다. 평균 잠복기는 10~12일(최소 7일~최대 21일)이다. 주요 증상은 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이다.

특히 △생후 12개월 미만의 영아 △임신부 △면역저하자는 감염 시 폐렴, 중이염, 뇌염 등 중증 합병증 발생 위험이 높아 주의가 필요하다.

부득이하게 홍역 유행국을 방문해야 하는 생후 6~11개월 영아의 경우 출국 전 가속접종(임시 예방접종)을 받는 것이 권고된다.

◆백신 접종으로 충분히 예방 가능…의료기관도 점검 필수

우리나라는 2014년 세계보건기구(WHO)로부터 홍역 퇴치국으로 인증받은 국가다. 현재도 홍역을 검역감염병으로 지정해 엄격히 관리하고 있다.

생후 12~15개월, 4~6세 아동은 국가예방접종사업을 통해 총 2회 MMR 백신 접종이 필수다. 이를 통해 충분히 예방이 가능하다.

의료기관에서도 소아 환자를 진료하는 소아청소년과를 포함해 모든 의료진과 직원의 백신 2회 접종 여부를 확인하고, 미접종자는 즉시 접종을 완료해야 한다.

1차 접종 전 영아가 많은 의료기관에서는 기관 내 전파를 방지하기 위한 철저한 예방조치가 필요하다.

감염병 전문가들은 “최근 홍역 유행국을 방문한 뒤 귀국한 분들 중 발열이나 발진 증상이 있는 경우 타인과의 접촉을 최소화하고 반드시 마스크를 착용한 채 가까운 병·의원을 찾아 진료를 받아야 한다”고 말했다.

이어 “해외 방문 사실을 의료진에게 정확히 알리는 것이 조기 진단과 전파 차단에 핵심”이라고 덧붙였다.

그는 “홍역은 전염력이 매우 높아 1명의 감염으로도 지역사회에 빠르게 확산될 수 있다”고 설명했다.

아울러 “백신 접종 여부는 개인의 건강을 넘어 가족과 지역사회의 안전과도 직결된다”며 “예방접종과 개인위생 수칙 준수는 홍역 확산을 막는 가장 효과적인 수단”이라고 강조했다.

