금감원장에 ‘李대통령 연수원 동기’ 이찬진 내정

신임 금융감독원장으로 이재명 대통령과 사법연수원 동기인 이찬진(61·사진) 제일합동법률사무소 변호사가 내정됐다.



이찬진 금감원장 내정자는 이 대통령과 오랜 인연을 바탕으로 불공정거래 척결, 생산적 금융 전환, 금융소비자 보호 등 새 정부의 국정 과제 실행을 밀착 지원할 것으로 보인다.



김병환 금융위원장은 13일 임시 금융위 의결을 거쳐 이복현 전 금감원장 후임으로 이찬진 변호사를 임명 제청했다. 금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명하는 보직이다. 금감원장 후보군엔 없던 인사로 ‘깜짝 발탁’이라는 평가가 나온다. 검사 출신이었던 전임자에 이어 연속으로 법조인 출신의 금감원장 인선이기도 하다.



이 내정자는 “저는 그렇게 튀는 사람이 사람이 아니”라며 “선무당이 사람 잡는 짓을 할 생각이 없으니 걱정하지 않아도 된다”고 말했다. 그는 “기존 금감원 구성원들의 의견도 듣고 흐름도 파악한 다음에 말씀을 드릴 것이고 함부로 떠들지 않겠다”고도 밝혔다. 이 대통령의 대북송금 의혹 사건, 공직선거법 위반 사건 등 각종 사법리스크 대응 과정에서 변호를 맡기도 했다. 최근에는 대통령 직속 국정기획위원회 사회1분과장을 맡아 새 정부의 보건·의료 정책 등을 설계했다.



다만 금융권 경험이 부족하다는 점은 약점으로 평가된다.



금융위는 이와 관련 “이 내정자는 벤처 창업·상장기업 등 다수 기업에 자본시장 회계 관련 법률 자문과 소송을 수행하는 등 직무수행 능력이 탁월한 것으로 평가된다”고 제청 배경을 밝혔다. 그러면서 “다양한 경험과 전문성을 바탕으로 금융회사의 신뢰 회복, 금융소비자보호 강화 등 금감원의 당면 과제를 수행할 적임자”라고 강조했다. 전례를 감안할 때 이 내정자는 대통령 재가를 거쳐 다음날 바로 취임할 것으로 보인다.

박미영 기자

