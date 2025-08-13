경주시, 오는 22일부터 열흘 간 교촌마을서 ‘교촌버스킹’ 개최

경북 경주시는 오는 22~31일까지 교촌마을 홍보관 앞마당에서 ‘교촌버스킹’을 개최한다고 13일 밝혔다.

교촌버스킹은 월정교 야경과 함께 다양한 장르의 음악을 감상할 수 있도록 기획한 공연으로, 2023년 시작해 올해로 3회째를 맞는다.

교촌버스킹 행사 포스터

지난 7월 전국 단위로 버스커를 모집해 223팀 가운데 심사를 거쳐 12팀을 선정했다.

이들은 클래식, 재즈, 어쿠스틱, 국악 등 다양한 장르의 무대를 선보인다.

공연은 22~31일까지 매주 금·토·일 오후 8시에 열린다.

월정교 야경과 교촌마을의 고즈넉한 분위기가 어우러져 관람객들에게 색다른 여름밤을 제공할 것으로 기대된다.

서은숙 시 관광컨벤션과장은 “교촌버스킹은 경주의 밤거리에 활기를 불어넣는 공연”이라며 “2025년 APEC 경주 개최를 앞두고 세계인들이 경주의 문화와 예술을 즐길 수 있길 바란다”고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

