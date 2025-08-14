장동혁 “이재명 정권은 3류 조폭 정치‥ 광란의 권력 파티”

장동혁 국민의힘 당대표 후보는 13일 “이재명 정권은 조폭정치, 특검계엄 그야말로 3류 조폭정치를 하고 있다”고 말했다.

조경태 국민의힘 당대표 후보가 13일 대전 배재대에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 충청·호남 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. 대전=뉴스1

장 후보는 이날 대전 배재대학교에서 열린 국민의힘 전당대회 충청·호남 합동연설회에서 “이재명 정권은 쉽게 얻은 권력을 주체할 줄 모르고 광란의 권력 파티를 하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “이재명 정권은 언론을 장악해서 국민들의 눈과 귀를 가리려 하고 있다”며 “북한과 민노총에는 한없이 비굴하고, 야당에게는 특검의 손을 빌려 무자비하게 폭력을 행사하고 있다”고 했다.

장 후보는 “현금과 포퓰리즘으로 포장된 일당독재가 서서히 자유대한민국의 목을 조여 오고 있다”며 “이제 국민의힘이 이재명 정권과 더불어민주당을 멈춰 세워야한다”고 주장했다.

그는 “전직 대통령 부부를 동시에 구속하는 것은 대한민국 헌정사에 처음 있는 일이고, 있을 수 없는 일”이라며 “구치소에 있는 전직 대통령을 패대기치며 인권을 유린하는 것도 모자라 김건희 여사까지 구속하며 정치보복을 하고 있다”고 했다.

이어 “국민의힘 당사에 대해서도 지금 압수수색이 진행되고 있다”며 “정치특검의 광기가 대한민국을 삼키려하고 있다”고 말했다.

충남 보령시서천군 재선의원인 장 후보는 “충청의 아들 장동혁을 국민의힘의 당대표로 만들어 달라”며 “천막당사의 정신으로 돌아가 국민의힘을 과감하게 혁신하고, 강한 국민의힘을 만들겠다”고 호소했다.

13일 오후 대전광역시 서구 배재대학교에서 열린 제6차 전당대회 충남권-호남권 합동연설회에서 질서유지요원들이 조경태, 장동혁 후보 지지자들간의 충돌을 말리고 있다. 대전=뉴시스

그는 “민주당의 내란몰이에 동조해서 국민의힘과 동지들을 팔아넘기는 내부총질자들을 과감하게 정리하고 단일대오로 뭉쳐 제대로 싸우는 강한 국민의힘을 만들겠다”고 말했다.

장 후보는 “충청의 사위를 자처하며 행정수도 완성을 약속한 이재명은 대통령이 되자마자 행정수도를 갈기갈기 찢고 홀대하고 있다”며 “그런데도 민주당 소속 충청의 국회의원들은 찍소리 못하고 물끄러미 쳐다만 보고 있다"고 했다. 그는 "내년 지방선거에서 충청인들이 민주당을 반드시 심판해달라”고 했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]