“트럼프 韓조선소 방문을”… 조셉 윤 “좋은 생각”

조현 외교부 장관과 조셉 윤 주한 미국대사대리가 국내 조선 현장을 함께 둘러봤다. 한·미 정상회담을 10여일 앞두고 이뤄진 고위 외교 당국자의 방문으로, 양국 간 조선 협력 강화 프로젝트 마스가(MASGA) 추진에 대한 기대감을 높였다.



13일 외교부에 따르면 이날 울산 HD현대중공업 본사에서 조 장관과 윤 대사대리, 김석기 국회외교통일위원회 위원장, 김기현 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 지원 특별위원회 위원장 등은 한·미 조선 협력 강화를 위한 방안을 논의했다. HD현대중공업에서는 조석 부회장과 이상균 대표가 참석했다.

울산 공장 방문 25일 개최되는 한·미 정상회담을 앞두고 13일 조현 외교부 장관(가운데)과 조셉 윤 주한미국대사 대리(오른쪽 두번째), 김석기 국회 외교통일위원장(오른쪽) 등이 울산 HD현대중공업 본사를 방문해 선박 건조현장을 둘러보고 있다. 정상회담에서는 양국 간 조선 협력 강화 프로젝트인 마스가(MASGA)가 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다. 외교부 제공

조 장관과 윤 대사대리 및 의원들은 약 1시간의 현장 시찰을 통해 한국이 미국의 조선업 재건을 위한 최적의 파트너임을 재확인하고, 양국 간 조선 협력을 본격화하기 위한 체계 강화 및 구체 방안을 모색하자는 데 합의했다. 방문단은 먼저 상선 건조 현장을 찾아 실제 선박의 건조작업을 살펴본 후 특수선 야드로 이동해 안벽에 정박 중인 차세대 이지스구축함 2번함 ‘다산 정약용함’, 필리핀 해군으로부터 수주한 ‘라자 술라이만함’ 등을 살펴봤다.



조 장관은 “한·미동맹이 안보뿐 아니라 경제와 첨단기술 분야까지 아우르는 포괄적 전략 동맹관계로 발전하고 있다”며 “조선업 협력이 동맹 발전을 위한 핵심 축으로 부상하고 있는 만큼 외교부는 관계 부처 및 우리 업계와 함께 호혜적인 결과로 이어지도록 미측과 적극 협의하겠다”고 밝혔다.



지난달 말 한·미 관세협상 타결 과정에서 마스가 프로젝트가 주효했다는 평가가 나오는 가운데, 이번 방문은 조 장관이 윤 대사대리 측에 제안해 성사된 것으로 전해졌다. 조 장관은 “조선소를 찾아 현장을 확인하니 마스가 프로젝트의 성공을 확신하게 된다”고 말했다.



김석기 위원장이 윤 대사대리에게 “도널드 트럼프 대통령을 현대중공업 공장에 모시고 왔으면 좋겠다. 현대중공업에 영빈관 시설에 양자 정상회담할 수 있는 공간이 있다”고 제안하자 윤 대사대리가 “좋은 생각이다. 미국에서 트럼프 대통령에게 꼭 전달하도록 하겠다”고 화답했다고 현장에 있던 관계자가 전했다. 트럼프 대통령은 10월 말 경주에서 열리는 에이펙 정상회의 참석 가능성이 거론되고 있다.



이상균 대표는 이날 브리핑을 통해 HD현대가 보유한 세계 최고 수준의 건조 능력과 기술을 소개한 뒤 “한·미동맹의 새로운 상징으로 떠오른 마스가 프로젝트의 성공을 위해 HD현대는 역할과 지원을 아끼지 않을 계획”이라고 밝혔다.



HD현대는 이번 유지·보수·정비(MRO) 수주를 비롯해 최근 미국과의 기술·인력 교류를 확대하고 있다. 지난 6월 ‘한·미 조선협력 전문가 포럼’을 개최했고, 지난해 7월부터 서울대 및 미국 미시건대 등과 조선 인재양성 사업을 함께 추진하고 있다. 미국 현지 조선사들과의 공동 건조 및 함정 사업 협력에 이어 이달 초에는 미 해군 7함대 소속 4만1000t급 화물보급함(USNS 앨런 셰퍼드)의 정기 정비사업도 수주했다.

정지혜·김희정 기자

