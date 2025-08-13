국내 1호 개인 ‘비트코인 기부자’ 나왔다

국내에서 가상자산인 ‘비트코인’을 기부한 첫 사례가 나왔다.



대한적십자사(적십자)는 후원자 김거석씨가 비트코인 1개(약 1억6000만원)를 기부했다고 13일 밝혔다.

김거석씨(오른쪽)가 11일 서울 중구 대한적십자사 서울사무소에서 비트코인 전달식을 마치고 김철수 대한적십자사 회장과 기념 촬영을 하고 있다. 대한적십자사 제공

이번 기부는 금융위원회의 ‘법인의 가상자산시장 참여 로드맵’ 발표에 따른 국내 첫 개인 고액 디지털 자산 기부 사례다. 정부는 로드맵 발표로 비영리법인의 ‘가상자산 기부금 현금화 목적 거래’를 허용했다.



이번 김씨의 가상자산 기부를 시작으로 앞으로 다양한 형태의 기부문화 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 적십자는 전날과 이날 각각 0.5비트코인을 현금화해 약 1억6000만원을 마련한 것으로 전해졌다. 기부금은 수해 지역 복구와 취약계층 의료 지원에 전액 쓰일 예정이다.



적십자에 따르면 개인 투자자인 김씨는 이전부터 꾸준히 기부를 실천해왔다. 지난해 12월 적십자에 1억원을 기부하며 ‘레드크로스 아너스클럽’ 283호 회원이 됐으며, 이어 10억원 기부를 약정해 적십자 ‘10억 클럽’ 1호 회원이 됐다. 현재까지 김씨의 적십자 누적 기부액은 9억6000만원에 달한다.



김씨는 지난 11일 적십자 본부 서울사무소에서 열린 기부금 전달식에서 “대한적십자사의 첫 디지털 자산 기부 주인공이 되어 뜻깊게 생각한다”며 “계속 후원하고 있는 ‘누구나진료센터’와 이번 수해 이재민에게 도움이 되기를 바란다”고 소감을 밝혔다. 서울적십자병원 누구나진료센터는 ‘누구나 이용할 수 있고, 누구나 참여(진료 봉사 및 후원)’할 수 있는 의료·봉사 플랫폼으로 기초생활수급자 등 취약계층을 위한 의료·복지 통합 서비스를 제공한다.



김철수 대한적십자사 회장은 “이번 기부는 대한적십자사 최초의 디지털 자산 기부사례로, 기부문화의 새로운 가능성을 보여준다”며 “기부자의 따뜻한 마음을 잊지 않고, 기부금을 투명하고 신속하게 집행해 의료 취약계층이 필요한 의료 지원을 받고 피해 주민들은 조속히 일상을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

장한서 기자 jhs@segye.com1

