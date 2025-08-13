“그림 그리는 일과 글쓰기, 내겐 하나의 경험”

“그림 그리는 것과 글 쓰는 것을 따로 생각해 본 적은 없습니다.”



현대미술가 이피(44·사진)가 첫 에세이집 ‘이피세世’(난다)를 펴냈다. 시카고미술대학에서 공부한 그는 고려시대 불화 기법을 원용해 회화·조각·설치·퍼포먼스 작업을 펼쳐왔다. 올해 초 미국 현대예술재단(FCA)이 매년 1명 선정하는 도로시아 태닝 상을 한국 작가 최초로 수상한 바 있다.



이피는 13일 서울 종로구 아트스페이스3갤러리에서 열린 출간 기념 기자간담회에서 “내 작업에서 글쓰기와 그림은 하나의 경험”이라며 “혜성이 지나간 자리에 꼬리가 남듯, 미술 작업을 하고 남은 것을 모아서 쓴 것이 글”이라고 설명했다.



표제 ‘이피세世’는 2019년 개인전 ‘현생누대 신생대 이피세’에서 따왔다. 작가 내부에 지층처럼 쌓인 형상들을 발굴해 자연사 박물관처럼 전시한다는 아이디어에서 비롯됐다. 책에는 이피의 내면을 기록한 에세이와 그의 작품세계를 조망할 수 있는 도판 113점이 실렸다.

이규희 기자 lkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]