삼성생명, 상반기 실적 독주… 손보는 먹구름

입력 : 2025-08-13 20:23:00 수정 : 2025-08-13 21:14:14
윤솔 기자 sol.yun@segye.com

삼성생명 당기순이익 1조3941억 공시

상반기 실적을 발표한 생명·손해보험사의 희비가 엇갈렸다. 생보 중에서는 삼성생명이 독주 체제를 굳힌 가운데 손해보험사들의 전반적인 실적 부진이 두드러졌다.

 

삼성생명은 올해 상반기 연결기준 당기순이익이 전년 동기 대비 1.9% 증가한 1조3941억원이라고 13일 공시했다. 고수익 건강보험 판매 호조에 힘입어 보험계약마진(CSM)이 개선되며 상반기 보험서비스 손익은 전년 동기(7120억원)보다 16.8% 늘어난 8313억원을 달성했다. 건전성 지표인 K-ICS비율은 6월 말 기준 186.7%로 직전 분기(177.2%)보다 개선됐다.

반면 한화생명은 상반기 당기순이익이 6415억원으로 전년 동기 대비 30.7% 감소했다. 상반기 CSM 9255억원을 공시해 선방했지만, 부채할인율 강화 등 제도적 요인에 따른 손실부담계약이 확대됐고, 환율변동 등 대내외 금융시장 변동성 확대 영향으로 평가손익이 감소했다는 설명이다.

 

올해 삼성생명 자회사로 편입된 삼성화재의 상반기 지배주주지분 순이익(연결기준)은 전년 동기 대비 5.1% 하락한 1조2456억원이다. 산불 등 대형재해 영향으로 본업인 보험손익이 16.1% 감소한 1조54억원을 기록했다. 투자손익은 24.4% 늘어난 6459억원을 기록하며 순이익을 방어했다.

 

메리츠화재도 작년 동기 대비 1% 감소한 상반기 당기순이익 9873억원을 공시했다. 다만 2분기 별도 기준 당기순이익(5247억원)은 분기 기준 사상 최대 실적이다.


윤솔 기자 sol.yun@segye.com

