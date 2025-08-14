2차 공공기관 이전에… 지자체들 유치전 ‘후끈’

‘2차 공공기관 이전’이 이재명정부의 국정과제에 포함되면서 전국 지방자치단체들의 유치전이 치열해질 전망이다. 1차 공공기관 이전(2013~2015년)으로 전국에 11개 혁신도시가 조성돼 수도권 지역 공공기관이 지방으로 이전을 했는데, 2차 공공기관 이전은 나머지 120여개 공공기관이 대상이다.



대통령 직속 국정기획위원회가 이재명정부 5년간의 국정운영 청사진을 발표한 13일 각 지자체는 공공기관 유치를 위한 전담팀(TF)을 구성하는 등 공공기관 유치에 적극 뛰어들었다. 지자체별 이해관계가 겹치는 공공기관에 대해서는 지역 시민단체와 출향인사들까지 유치전에 가세하는 등 벌써부터 신경전 양상을 보인다.

부산시는 지난 대선 당시 이재명 대통령의 공약인 해양수산부 부산 이전과 동남투자은행 신설 등의 공약을 토대로 해양수산 및 금융 관련 공공기관 유치에 속도를 내고 있다. 또 HMM을 포함한 해운 관련 기업 및 기관의 부산 이전과 해사전문법원 설치를 위해 인천시와 경쟁을 벌이고 있다.



울산시는 1차로 이전한 에너지·노동·안전 분야 공공기관과의 상승효과를 위해 관련 연구·교육기관 유치를 우선순위로 꼽고 있다. 울산시 관계자는 “1차 이전기관의 성과와 한계 등을 담은 용역 보고서 발표와 동향을 예의주시하면서 공공기관 2차 이전을 위한 전략을 마련하고 있다”고 말했다.



경남도는 올 하반기 착공할 진해신항을 북극항로 진출 거점으로 키우는 방안을 모색 중이다. 해수부 부산 이전을 계기로 진해신항에 항만 관련 공공기관을 적극적으로 유치한다는 전략이다.



대구시는 IBK기업은행 본점 유치에 공을 들이고 있다. 대구는 중소기업 비율이 99%이고, 중소기업 종사자 비율도 98%에 이르는 등 중소기업 비중이 전국에서 가장 높은 수준이라는 명분을 내세우고 있다. 한국데이터산업진흥원, 한국산업기술진흥원, 한국에너지기술평가원 등 20여곳이 대구시의 유치 희망 기관들이다.



경북도는 새마을중앙연수원과 농협중앙회, 한국마사회 3개 기관을 유치 대표기관으로 정했다. 특히 새마을중앙연수원의 경우 새마을운동의 발상지인 경북으로 이전돼야 한다는 게 경북도의 주된 명분이다.



광주시는 한전인재개발원, 한국공항공사, 한국데이터산업진흥원, 한국에너지기술평가원 4곳을 유치 대상 기관으로, 전남도는 농협중앙회, 한국지역난방공사, 한국환경공단 등 지역특화산업과 연계한 농생명·에너지 관련 기관들 이전을 희망하고 있다.



전북도는 2차 공공기관 이전 유치 희망 대상으로 한국마사회와 농협중앙회, 한국투자공사, 중소기업은행 등 총 55곳 정도를 선정하고, 해당 기관을 대상으로 지속적인 유치 활동을 전개하고 있다.



2020년 뒤늦게 혁신도시 지정을 이뤘지만 5년이 지나도록 공공기관 이전이 전무해 ‘무늬만 혁신도시’인 충남은 도청소재지인 내포신도시 활성화를 위해 공공기관 2차 이전에 사활을 걸고 있다. 충남도가 유치를 희망하는 공공기관은 한국환경공단, 대한무역투자진흥공사, 한국국방연구원, 국민체육진흥공단, 한국지역난방공사 등이다.



2023년 ‘충북 공공기관 유치전략 기본구상 연구용역’을 통해 한국지역난방공사 등 중점 유치대상 공공기관 31개를 선정한 충북도는 지방시대위원회·국토교통부 등을 대상으로 홍보활동을 펼치고 있다.



강원도는 현재 최우선 유치 대상으로 강원도 7대 전략산업과 연관성을 검토하는 것으로 알려졌다. 7대 전략산업은 반도체, 바이오, 수소, 미래차, K연어, 방산, 기후테크 등이다. 제주도는 제주 특화형 기관인 한국공항공사와 한국마사회의 유치를 추진 중이다.



문제는 이번 2차 공공기관 이전·유치를 국토부가 주관해 진행하게 될 예정인데, 그 첫번째 단계인 이전 공공기관 대상을 먼저 확정해야 한다는 점이다.



전북도 관계자는 “중앙정부가 향후 확정할 이전 공공기관 대상에 따라 유치대상도 변동될 수 있어 현재 상황에서는 어느 정도의 기관까지 이전 대상에 포함시킬지 확정한 게 없다”고 말했다.

부산=오성택 기자, 전국종합 fivestar@segye.com

