블루벤트 ID, 출시 1주일 만에 흥행 질주…13일 저녁 네이버 '핫IT슈' 라이브 예정

음식물처리기 ‘블루벤트 ID’가 사전 예약 단계부터 전량 소진을 기록하며 주목받은 데 이어, 정식 출시 이후에도 꾸준한 판매 호조를 이어가고 있다. 지난 8월 6일 공식 출시된 해당 제품은 출시 직전 진행된 사전 예약 판매에서 초도 물량이 모두 소진되며 시장의 기대를 입증했다.

출시 다음 날인 8월 7일 진행된 카카오 쇼핑라이브에서는 특별 할인과 클린 키트, 구독케어 서비스 이용권 등 다양한 혜택을 제공해 소비자 호응을 얻었으며, 방송은 누적 조회수 27만 회를 기록했다. 이를 통해 ‘블루벤트 ID’는 빠른 시장 안착에 성공했다는 평가를 받고 있다.

‘블루벤트 ID’는 국내 최초로 ‘원핸드 그립(One-Hand Grip)’ 일체형 구조를 적용해 한 손으로 음식물 통을 간편하게 분리·비울 수 있도록 설계됐다. 초슬림 디자인과 자체 개발한 7중 필터, 티타늄 다이아몬드 특수 코팅 기술을 더해 위생과 성능을 동시에 강화한 점도 특징이다.

블루벤트는 오는 8월 13일 오후 7시 네이버 쇼핑 라이브 ‘핫IT슈’ 채널을 통해 소비자와 만난다. 방송에는 가전 전문 유튜버 ‘가전주부’와 쇼호스트 서경환이 출연해 제품 기능을 시연할 예정이다.

방송 중 구매 고객에게는 네이버페이 지급과 함께 로보락 S9 MaxV Ultra, 신세계 상품권, 배달의 민족 상품권, 스타벅스 커피 쿠폰 등 경품 추첨 혜택이 제공된다.

블루벤트 관계자는 “사전 예약과 카카오 라이브 방송의 성과에 이어, 네이버 ‘핫IT슈’를 통해 더 많은 고객에게 ‘블루벤트 ID’의 장점을 알릴 수 있게 돼 의미가 크다”며 “방송에서 준비된 혜택에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

