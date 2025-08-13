KT대구경북광역본부, KT텔레캅과 서대구공단 입주기업 경쟁력 강화 ‘맞손’

KT대구경북광역본부는 서대구산업단지관리공단, KT텔레캅대구경북본부와 함께 정보통신 인프라 고도화와 안정적 보안체계 구축을 주된 내용으로 한 상호 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

왼쪽부터 김능일 KT텔레캅 본부장, 권기준 서대구공단 이사장, 홍용식 KT서대구지사장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. KT대구경북광역본부 제공

협약은 서대구산업단지관리공단이 기술변화, 글로벌 경쟁, 노동환경 변화 등 외부 요인에 능동적으로 대응하고, 입주기업의 지속 가능한 성장을 지원하기 위한 전략적 조치로 추진됐다.

협약에 따라 KT는 입주기업의 유무선 통신 인프라를 정밀 진단하고 각 기업의 운영 환경에 최적화된 정보통신기술(ICT) 솔루션을 제공한다. 또 KT텔레캅과 협력해 인공지능(AI) 기반 지능형 영상보안 서비스로 산단 내 보안성과 운영 효율성을 높인다는 계획이다.

권기준 서대구산업단지관리공단 이사장은 “이번 협약을 계기로 서대구산단을 지역경제의 신성장 동력으로 육성하고 최첨단 물류 허브 및 도심 항공교통의 기반을 마련하겠다”고 했다.

홍용식 KT서대구지사장은 “정보통신분야의 KT 핵심역량으로 서대구공단의 변화와 도약을 함께 만들어 가겠다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

