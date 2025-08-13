‘대구·경북 공동 협력 TF’ 출범… ‘5극3특’ 새 정부 국정 과제 대응

이재명 정부가 ‘5극3특’을 뼈대로 하는 국가 균형 성장을 국정 기조로 삼은 가운데, 대구·경북이 공동 태스크포스(TF)를 발족하고 공동 현안 대응에 나서기로 했다.

‘5극3특’은 전국을 5대 초광역권과 3개의 특별자치도로 재편해 지역 거점별 혁신과 일자리를 창출하고 중앙 권한을 과감히 지방으로 이양하겠다는 구상이다.

‘대구경북 공동 협력 태스크포스’를 구성하고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

대구시는 경북도와 새정부 국정과제가 정립되고 지역공약 등이 이슈화되는 가운데, 정부의 5극3특 국가균형성장 전략 추진에 신속하고 선제적으로 대응하기 위해 ‘대구경북 공동 협력 태스크포스’를 구성해 본격 가동한다고 13일 밝혔다.

태스크포스는 두 지역의 공동 현안을 체계적으로 논의하고 전략적 대응 방안을 마련하기 위해 구성된 행정 협력기구로 김호진 경북도 기획조정실장과 오준혁 대구시 기획조정실장이 공동단장을 맡았다. 경북연구원과 대구정책연구원이 공동으로 전략 수립과 연구를 지원해 실무 협의와 정책연구가 유기적으로 연계되도록 했다.

이들은 지역 소멸위기 극복과 수도권 일극체제 대응 등 장기적 발전 기반을 마련한다는 방침이다. 지역발전 핵심 현안을 중심으로 초광역 사회간접자본(SOC), 미래전략산업, 문화·관광권 개발, 사회·환경 등 분야별로 21개 핵심 협력 과제를 우선 논의 대상으로 정했다.

구체적으로는 대구경북신공항·대구경북순환철도망·영일만항 추진, 미래 모빌리티·인공지능(AI) 반도체 산업, 저출생 극복, 탄소중립 전환 등이다.또 기존 민간 협력 거버넌스인 ‘대구·경북 한뿌리상생위원회’도 확대·재편해 시·도민 대표와 전문가 그룹 등 분야별 협력 네트워크를 확충할 예정이다.

오준혁 시 기획조정실장은 “지역의 성공이 곧 국가의 성장으로 이어지는 지방시대에 우리는 살아가고 있다. 대구와 경북이 함께 성장할 수 있는 협력사업을 발굴하고, 그 결과물들이 대구·경북의 성공에 마중물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

