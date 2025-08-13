[포토] 앳하트 봄 '완벽한 미모'

그룹 앳하트(AtHeart) 봄이 13일 서울 한남동 블루스퀘어에서 진행된 첫 번째 EP 'Plot Twist' 데뷔 쇼케이스 참석해 포즈를 취하고 있다.

첫 번째 EP와 동명의 타이틀곡 'Plot Twist'는 POP과 EDM이 하이브리드된 댄스 트랙으로 곡 제목처럼 곡의 전개와 감정의 흐름이 하나의 '반전'을 만들어낸다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

