BBQ, ‘전곡로데오거리 치맥축제’ 후원…특별한 인연 이어간다

제너시스BBQ 그룹은 13일 경기도 연천군청에서 ‘2025 전곡로데오거리 치맥축제’의 성공적 개최를 위해 후원금을 전달했다고 밝혔다.
오는 29~30일 서울지하철 1호선 전곡역 앞 광장에서 열리는 이 축제는 치킨과 맥주를 함께 즐길 수 있는 푸드존, 다양한 공연, 체험 프로그램이 마련돼 지역 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있다.
전달식에는 김덕현 연천군수를 비롯한 군 관계자들과 제너시스BBQ 그룹 이동영 홍보실장을 비롯한 본사 임직원들이 참석했다.
1995년 전곡읍에서 1호점 오픈으로 본격 여정을 시작한 BBQ는 올해 창립 30주년을 맞이했다.
이 지역과의 깊은 인연에서 시작한 축제 후원인데 회사는 군청과 BBQ거리 조성 방안을 논의하는 등 파트너십을 이어갈 예정이다.
김덕현 연천군수는 “철저한 준비로 행사의 성공은 물론, 지역경제에도 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
BBQ 관계자는 “전곡은 고향 같은 곳”이라며 “다양한 문화·지역 축제에 적극 참여해 소비자와 함께 웃고 즐기는 기회를 만들겠다”고 밝혔다.
김동환 기자 kimcharr@segye.com
