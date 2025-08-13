대한전선, 베트남에 케이블 생산 기지 만든다…400kV급 공장 건설

대한전선은 13일 베트남 생산 법인 ‘대한비나’가 400kV급 초고압(EHV) 케이블 생산 공장을 건설한다고 밝혔다. 대한전선 제공

대한전선은 13일 베트남 생산 법인 ‘대한비나’가 400kV급 초고압(EHV) 케이블 생산 공장을 건설한다고 밝혔다.

대한전선이 해외에 확보하는 첫 번째 초고압 케이블 공장으로 현지 생산 체계 고도화로 글로벌 수주 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

공장은 대한비나의 기존 케이블 공장이 있는 베트남 남부의 동나이성 롱탄산업단지 내의 약 5만6200m²(1만7000평) 부지에 조성된다.

2026년 상반기에 착공해 2027년 가동을 목표로 한다. 베트남에는 400kV급 초고압 케이블의 생산 공장이 없어서 현지 유일의 400kV 케이블 생산 기지를 확보하게 된다.

공장 건설에는 750억원 가량이 투입될 전망되며, 대한전선은 대한비나가 공장 건설을 위해 조달하는 약 630억원 규모의 채무를 보증해 안정적인 프로젝트 추진을 지원할 예정이다.

대한비나는 이번 투자로 베트남 시장 내 초고압 케이블 수요 증가에 대응하는 동시에 유럽·미주· 오세아니아 등 수요 확대가 전망되는 주요 국가로의 진출을 가속화 할 계획이다.

지속적인 설비 확충과 기술 개발을 통해 당진케이블 공장을 잇는 제2의 글로벌 생산 기지로 육성한다는 방침이다.

대한전선 관계자는 “이번 공장 투자를 계기로 대한비나는 베트남 전력망 고도화를 이끄는 동시에, 아시아를 넘어 세계 시장으로 입지를 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]