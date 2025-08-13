7월 고용률·취업자 수 역대 최고지만…건설·제조업·청년층 고용난 지속

7월 고용률과 취업자 수가 역대 최고 기록을 달성했지만, 청년층의 고용률은 하락세를 벗어나지 못했다. 건설업·제조업 분야 고용 부진은 1년 넘게 이어지고 있다.

통계청이 13일 발표한 ‘2025년 7월 고용동향’에 따르면, 지난달 취업자 수는 1년 전보다 17만1000명 늘었다. 15~64세 고용률은 70.2%로 0.4%포인트 상승해 7월 기준 사상 최고치를 기록했다. 다만 청년층(15∼29세) 취업자는 1년 전보다 15만8000명 줄었다. 청년층 고용률도 45.8%로 1년 전보다 0.7%포인트 하락했다. 청년 고용률은 15개월째 내리막길을 걷고 있다.

취업 박람회에서 구직자들이 회사별 채용정보를 살펴보고 있다. 연합뉴스

업종별로 보면 제조업과 건설업, 그리고 아르바이트 등을 하는 숙박·음식점업 일자리가 감소했다. 지난달 제조업 취업자는 전년 동월 대비 7만8000명 감소했고, 건설업 취업자도 9만2000명 줄었다. 각각 13개월, 15개월 연속으로 감소했다. 숙박·음식점업 취업자는 7만1000명 줄었는데, 지난 5월(-6만7000명) 이후로 3개월 연속 감소했다. 공미숙 통계청 사회통계국장은 “숙박은 늘었지만 음식·주점업 쪽에서 줄어들었다”며 “업황이 좋지 않은 가운데 7월 말에 ‘민생회복 소비쿠폰’이 발급돼 그 영향은 반영되지 않았다”고 전했다.

반면 고령화로 돌봄 서비스 일자리는 급증했다. 보건업 및 사회복지서비스업은 26만3000명 증가해 전체 취업자 증가를 이끌었다. 해당 업종 취업자는 329만명으로 산업분류 개편 이후 최대 규모에 달했다.

연령대별로 보면 고령층이 일자리 증가세를 이끌었다. 지난달 60세 이상 취업자는 700만8000명으로 전년 동월 대비 50만8000명 늘었다. 60세 이상 고용률도 47.8%로 전년대비 0.7%포인트 상승했다.

공미숙 통계청 사회통계국장이 13일 세종시 정부세종청사에서 2025년 7월 고용동향을 발표하고 있다. 뉴시스

청년층 고용은 침체가 지속됐다. 특히 20대 후반(25~29세) 고용률은 72%로 전년 동월 대비 0.4%포인트 하락했는데, 지난 6월(-0.3%포인트)에 이어 두 달 연속으로 감소세를 보인 것이다.

일을 하거나 구하지 않고 ‘그냥 쉬었다’고 응답한 20대 청년층은 42만1000명으로 7월 기준 최대 규모를 기록했다. 전년 동월 대비 5000명 증가한 수치다.

장주성 기획재정부 인력정책과장은 “숙박음식업은 크게 전문성 요구하지 않는 종사자 위주로 채용도 가능하기 떄문에 꽤 단기간 내에 (소비쿠폰) 영향이 나타날 수 있다고 기대하고 있다”며 “다음 달 고용동향에는 완벽하게는 아니겠지만 다소 소비쿠폰의 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

정부는 청년 고용률 하락의 배경으로 청년층 취업 비중이 높은 숙박음식업과 제조업 부진을 지목하며, 민간 일자리 창출 기반 확대와 연령대별 맞춤형 취업 지원에 나서겠다고 밝혔다.

정세진 기자 oasis@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]