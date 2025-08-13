소문기획, 여성기업 인증 획득…공공 및 민간 파트너십 확대 본격화

종합광고대행사 주식회사 소문기획(대표 이원주)이 2025년 8월 1일자로 여성기업확인서를 발급받고 공식 여성기업으로 인증됐다. 이번 인증은 여성 대표가 실질적으로 경영권과 의사결정권을 가지고 기업을 운영하고 있다는 점을 중소벤처기업부가 확인한 것으로, 소문기획은 향후 정부, 공공기관, 대기업과의 파트너십 확대에 더욱 유리한 입지를 확보하게 됐다.

소문기획은 브랜드 마케팅, IMC 전략, 영상·콘텐츠 기획 등 다방면에서 전문성을 인정받으며, 수많은 기업 및 지자체의 광고 캠페인을 성공적으로 수행해왔다.

이원주 대표는 “여성기업으로서 시장에서의 책임감을 가지고, 더 많은 기업들이 다양성과 혁신의 가치를 공유할 수 있도록 파트너십을 확대하겠다”며 “앞으로도 전략적 사고와 실행력을 갖춘 종합광고대행사로서 고객의 성공을 함께 설계해가겠다”고 말했다.

이번 여성기업 인증을 통해 소문기획은 보다 적극적으로 공공 입찰 및 ESG 경영 관련 프로젝트에도 참여할 계획이다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

