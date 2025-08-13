비판만 부른 조정훈의 유머…“이럴 때 아냐” 지적까지 받았다

국민의힘 조정훈 의원이 지역구의 한 음식점을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 언급했다가 누리꾼들의 거센 비판을 받고 있다. 조정훈 의원 스레드 계정 캡처

국민의힘 조정훈 의원이 지역구의 한 음식점을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 언급했다가 누리꾼들의 거센 비판을 받고 있다.

앞서 조 의원은 지난 11일 자신의 스레드 계정에 “우리 지역구에 이거 뭐냐, 싸우자는 거?”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진은 이재명 대통령의 이름과 같은 상호명의 음식점을 담고 있다.

조 의원이 ‘그런데 맛있네’라는 댓글로 정치적 코드가 담긴 반전 유머를 시도했지만, 누리꾼들의 댓글은 싸늘한 반응이 대부분이다. 취지를 떠나 지역구의 음식점 상호까지 공개하는 다소 ‘저격성’으로 읽힐 수 있는 메시지에 대한 비판으로 풀이됐다.

최근의 국민의힘 상황을 겨냥한 듯 ‘평소 같으면 웃어넘기겠지만 이럴 때가 아니다’라는 댓글에는 동의한다는 듯 180여명의 누리꾼이 ‘하트’를 눌렀다. 일종의 추천과 같은 기능인데, 대선 이후 급락하는 국민의힘 지지율을 언급한 것으로도 보인다.

지난 7일 전국지표조사(NBS)가 발표한 여론조사에서 국민의힘 지지율은 16%로 최저치를 경신했다. 대선 전인 5월4주차 31%에서 새 정부 출범 후인 6월2주차에는 23%로 내려앉더니 7월2주차에는 19%로 20%대마저 붕괴했다.

NBS 조사는 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 4~6일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행했다. 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 14.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

