국힘, ‘김건희 구속’ 두고 “무차별 별건 수사” “정치 복수” 비판

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사 구속영장 발부를 두고 국민의힘에서는 “특검의 무차별적 별건 수사”, “정치적 복수”라는 비판이 이어졌다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 13일 YTN 라디오에 출연해 김 여사 구속영장 발부와 관련해 “제가 별도로 드릴 말씀은 없는 것 같다”며 “특검 수사가 법과 규정에 따라 정당하게, 정상적으로, 공정하게 진행되기를 바란다는 말로 대신하겠다”고 말을 아꼈다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 광복절 특별사면 명단 발표와 관련해 입장을 밝히기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

유상범 원내수석부대표는 국회에서 기자들과 만나 “특검이 별건 수사를 무차별적으로 하고 있다”며 “범죄사실과 관련 없는 것이 증거인멸로 판단됐다면 굉장히 심각한 문제”라고 지적했다.

유 원내수석부대표는 “어제 구속영장의 범죄사실은 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균씨와의 관계와 공천개입 의혹, 건진법사 알선 관련 등 세 가지로 알고 있다”며 “그런데 특검에서 증거로 제시한 것은 전혀 관계없는 목걸이”라고 밝혔다.

유 원내수석부대표는 “지금의 특검이 형사사법체계의 원칙을 지키지 않고 윤 전 대통령과 김 여사 별건 수사를 확대하게 되면 ‘정치 특검’이라고 비난받을 수밖에 없다”고 말했다.

김문수 당대표 후보도 입장문을 내고 “정치적 복수에 눈이 멀어 국격 따위는 안중에도 없다”고 비판했다.

김 후보는 “헌정사에 유례없는 폭거가 벌어졌다. 이재명의 3대 특검이 전직 대통령 부부를 동시에 구속하는 만행을 저질렀다”며 “조국·정경심 부부를 풀어주자마자, 곧바로 전직 대통령 부부를 구속했다”고 지적했다.

이어 김 후보는 “이재명 대통령 본인의 5개 재판은 모두 멈춰 세우며 법 위에 군림하고 있다”며 “권력의 칼춤이 언제까지 계속될 수 있겠나. 머지않아 국민의 분노가 들불처럼 타올라, 이 폭정을 삼켜버릴 것”이라고 경고했다.

