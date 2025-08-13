“‘케데헌’ 더피로 꾸며볼까”…삼성전자, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 갤럭시 테마 무료 배포

삼성전자는 넷플릭스의 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 주제로 한 ‘갤럭시 테마(Galaxy Themes)'를 무료로 배포한다고 13일 밝혔다.

'케이팝 데몬 헌터스' 갤럭시 테마 디자인 이미지. 삼성전자 제공

갤럭시 테마는 잠금화면·배경화면·아이콘 등을 패키지로 꾸밀 수 있는 갤럭시 전용 커스터마이징 기능이다.

갤럭시 스마트폰 사용자들은 13일부터 9월 12일까지 ‘갤럭시 스토어(Galaxy Store)’를 통해 케이팝 데몬 헌터스 테마를 다운로드해 스마트폰에 적용할 수 있다.

케이팝 데몬 헌터스 테마는 스페셜 테마 1종과 배경화면 10종으로, 독창적인 비주얼을 반영한 총 11종의 다자인으로 구성됐다.

사용자들은 갤럭시 스마트폰에서 헌트릭스(Huntrix), 사자보이즈, 루미, 진우, 더피 등 인기 캐릭터를 만나볼 수 있다.

이번 협업은 삼성전자와 넷플릭스의 정기적 협업의 첫걸음이다. 양사는 글로벌 팬들이 콘텐츠를 더욱 가깝게 경험할 수 있도록 앞으로 다양한 방식을 선보일 예정이다.

삼성전자 관계자는 “이번 넷플릭스와 협업을 통해 갤럭시 사용자들에게 인기 테마 콘텐츠 사용 경험을 제공할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 제공하기 위한 OTT 파트너십을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

