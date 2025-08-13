광주 동강대, 항일운동 당시 모습 AI로 재연 주목

광주 동강대학교가 최근 KBS에 방영된 광복 80주년 한 프로그램에서 항일 운동 당시 모습을 생성형 AI(인공지능) 기술로 재연하는 실력을 발휘해 주목을 받았다.

동강대 미디어콘텐츠과는 5일 오후 10시 KBS1TV에서 방영된 광복 80주년 기념 특별기획 ‘마지막 증언’에서 항일운동 당시 모습을 재현한 생성형 AI 영상을 제작해 선보였다.

마지막 증언은 KBS가 광복 80주년을 기념해 현존한 5명의 독립애국지사가 직접 겪은 항일투쟁 당시 기억과 광복 이후 삶을 추적하며 역사적 의미를 되새기는 2부작 다큐멘터리다.

동강대 미디어콘텐츠과는 문유심 교수를 비롯해 손경희(2년)·민채홍·송인후·오인환·윤경은·이서언·(이상 1년) 씨 등 학생 6명이 독립지사의 소년병 및 광복군 시절과 비밀결사 조직 활동 등을 생성형 AI영상으로 재현했다.

과거 장면을 배우 재연 없이 생성형 AI만으로 고화질 영상을 구현하며 생생하고 구체적인 역사 상황을 시청자에게 소개했다.

동강대 미디어콘텐츠과가 제작한 생성형 AI 영상은 16일 오후 8시10분 KBS1TV에서 방영될 마지막 증언 2부에서도 감상할 수 있다.

문유심 교수는 “생존 독립지사들의 항일운동 기억을 AI로 되살리는 작업이 매우 뜻 깊었다”며 “기대 이상의 영상미와 생동감 넘치는 결과물로 영상 분야에서 생성형 AI 기술의 무한한 성장 가능성을 확인했다”고 말했다.

한편 동강대 미디어콘텐츠과는 디지털 영상 콘텐츠 산업이 급성장하고 퍼스널 브랜딩(Personal Branding)을 활용한 개인 미디어 분야가 각광받으면서 사회 트렌드에 발맞춘 경쟁력 있는 학과 운영에 나서고 있다. 소니 FX3 4K 시네마 카메라, 전용 I-Mac 그래픽 실습실, 광주전남 유일의 버추얼스튜디오 등 광주전남권 최고의 콘텐츠 제작 인프라를 구축했다.

광주 유일의 영화교육과정 학과로 AI콘텐츠제작과 1인크리에이터, 언리얼엔진5를 포함한 모션그래픽 커리큘럼 등을 통해 관련 취·창업 분야에서도 명문학과로 발돋움하고 있다.

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

