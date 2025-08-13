김동연 “양평고속도로는 ‘패밀리 비즈니스’…尹 부부, 참회와 사죄만이 도리”

김동연 경기도지사가 13일 김건희 여사 구속에 대해 “전례 없는 권력 사유화에 전례 없는 단죄와 심판은 당연하다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 페이스북에 올린 글에서 “전직 대통령 부부의 동시 구속은 헌정사에 전례 없는 일로 민망하고 참담한 일”이라며 이같이 말했다.

김동연 경기도지사가 지난해 국정감사에서 양평고속도로 노선 변경 의혹에 관해 설명하고 있다. 경기도 제공

그는 “김건희씨는 권력 사유화의 장본인으로 (구속은) 탐욕과 부패에 대한 국민 심판”이라며 “양평고속도로, 캄보디아 ODA, 각종 뇌물 의혹 등 국가를 패밀리 비즈니스 수익모델로 삼은 범죄의 진상을 명명백백히 밝혀야 한다”고 강조했다.

이어 “발뺌과 부인으로 일관하는 윤석열·김건희 부부에게 촉구한다. 진정 어린 참회와 사죄만이 한때 대통령직을 지냈던 사람의 최소한의 도리”라며 “더는 국민을 모욕하지 않길 바란다”고 덧붙였다.

김동연 지사의 페이스북. SNS 캡처

김동연 경기도지사가 지난달 8일 서울~양평고속도로 원안 종점인 양평군 양서면을 방문해 김건희 일가 특혜 의혹에 대한 특검 수사를 촉구하고 있다. 경기도 제공

그러면서 김 지사는 “구속이 끝이 아니고 원상복구까지 이뤄져야 한다. 대한민국의 상식과 기본을 다시 세워나가자”고 말했다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 전날 밤 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 민중기 특별검사팀이 청구한 김 여사에 대한 구속영장을 발부했다. 전직 대통령 부부가 같은 시기에 구속되는 건 헌정사상 처음이다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

