[단독] 김건희 특검, ‘삼부 주가조작’ 구세현 전 웰바이오텍 대표 재소환

김건희 특별검사팀이(특검 민중기)이 삼부토건 주가조작 의혹 관련 구세현 전 웰바이오텍 대표를 13일 피의자 신분으로 재소환했다.

이날 오전 9시23분 구 전 대표는 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실에 변호인과 함께 출석했다. 앞서 지난달 13일 특검팀은 이기훈 웰바이오텍 회장 겸 삼부토건 부회장과 구 전 대표를 자본시장법상 부정거래행위 등 혐의의 피의자 신분으로 조사한 바 있다. 삼부토건 주가조작 사건에서 핵심 인물로 평가되는 이 부회장은 구속 전 법원 심사를 앞두고 도주해 잠적한 상황이다. 체포영장을 발부 받은 특검은 이 부회장의 소재를 추적하고 있다.

웰바이오텍은 2023년 5월 삼부토건 주가 급등의 발단이 된 우크라이나 재건 포럼에 참여해 삼부토건과 함께 ‘우크라이나 재건주’로 묶였다. 특검팀은 삼부토건과 웰바이오텍 등이 우크라이나 재건 사업을 추진할 것처럼 투자자를 속여 시세를 조종한 게 아닌지 의심하고 있다.

삼부토건 주가조작 의혹은 삼부토건 전·현직 실질 사주와 대표이사 등 10여명이 2023년 5∼6월 해외 재건 사업을 본격 추진할 것처럼 투자자들을 속여 주가를 띄운 후 보유 주식을 매도해 수백억원의 부당이익을 취득했다는 내용이 골자다. 실제 삼부토건은 2023년 5월22일 원희룡 당시 국토교통부 장관과 함께 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석한 뒤 ‘우크라이나 재건 수혜주’로 꼽히면서 주가가 상승했다. 7월에는 1000원대였던 주가가 장중 5500원까지 급등했다.

최경림·유경민 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]