이만한 ‘건강빵’도 없다…삼립, ‘프로젝트:H’ 신제품 7종 출시

삼립의 건강 베이커리 브랜드 ‘프로젝트:H(Project:H)’가 당류를 대폭 줄인 신제품 7종을 선보였다고 13일 밝혔다.

‘프로젝트:H’는 맛과 건강의 최적의 밸런스를 맞춘 건강 베이커리 시장 확대를 목표로 삼립이 지난해 론칭한 브랜드다. ‘빵을 더 건강하게 만드는 가장 앞선 시도’라는 가치를 전달하기 위해 카테고리를 확장 중이다. 고단백 저당 베이커리와 디저트 제품 등 총 25종을 운영하고 있다.

신제품은 80년 역사의 기술로 개발된 삼립 미래식품연구소의 효소 공법과 당류 저감 솔루션을 활용했다. 삼립의 유사 제품 대비 당류를 30% 이상 줄이고 통곡물·씨앗류 등 엄선된 원료 본연의 풍미를 강조해 담백하고 고소한 맛은 한층 업그레이드했다. 곡물의 고소한 식감 등을 느낄 수 있는 베이커리 제품과 진한 치즈 풍미 등을 경험할 수 있는 디저트 제품들은 편의점 등에서 구매할 수 있다.

삼립 관계자는 “건강한 재료와 80년 제빵 기술력을 바탕으로 맛과 건강을 모두 잡은 웰니스 베이커리를 선보였다”며 “건강에 대한 관심이 높아지는 만큼 앞으로도 건강빵 라인업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

