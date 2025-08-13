조선 궁궐 장식한 ‘마지막 궁중회화’ 6점 처음으로 한자리에서 공개

조선 왕실의 궁궐 ‘마지막 궁중 회화’가 처음으로 한자리에서 전시된다.

국립고궁박물관은 개관 20주년을 기념해 14일부터 박물관 2층 기획전시실에서 창덕궁 내전의 희정당, 대조전, 경훈각을 장식했던 벽화 6점과 초본(草本· 정본을 완성하기 전 그린 밑그림) 1점을 최초로 일괄 공개하는 ‘창덕궁의 근사(謹寫)한 벽화’ 특별전을 개최한다고 13일 밝혔다.

해강 김규진이 그린 희정당 벽화 ‘총석정절경도’

해강 김규진이 그린 희정당 벽화 ‘금강산만물초승경도’

이번에 공개되는 창덕궁 벽화들은 높이가 각각 180~214cm, 너비가 각각 525~882cm에 달하는 대작들이다. 6점의 벽화 모두 국가등록문화유산이다.

박물관에 따르면, 1917년 11월 10일 오후 창덕궁에 큰불이 나 대조전, 희정당, 경훈각 등 주요 건물이 잿더미가 됐다. 황위에서 물러난 순종(재위 1907∼1910)과 순정효황후가 머무르던 공간이었다. 화재 이후 순종 내외는 거처를 옮겼고, 내전(內殿) 권역을 다시 짓는 공사가 시작됐다. 약 3년간의 공사를 거쳐 1920년 새롭게 태어난 건물에는 당대 내로라하는 화가들이 그린 대규모 벽화가 함께 공개됐다. 이전 전시는 조선 왕실의 궁궐을 장식한 궁중 회화로 창덕궁의 주요 건물을 장식했던 벽화들이 처음으로 한자리에서 일반에 공개되는 것이다.

전시는 ▲ 순종의 접견실이었던 희정당의 벽화 ▲ 황제 부부의 침전인 대조전의 벽화 ▲ 서재 겸 휴식공간이었던 경훈각의 벽화를 각각 분리된 공간에서 감상할 수 있다. 해강 김규진(1868~1933)이 그린 희정당 벽화 ‘총석정절경도’와 ‘금강산만물초승경도’는 그가 직접 금강산을 유람하며 그린 밑그림(스케치)을 바탕으로 그려낸 대작이다. 금강산은 궁중회화로서는 새로운 소재다. 이는 민족정신을 상징하는 영험한 산으로 여겨지면서도 일제에 의해 관광지로 활발히 개발되었던 시대적 배경을 반영한다.

정재 오일영과 묵로 이용우가 합작한 ‘봉황도’

이당 김은호가 그린 ‘백학도’

대조전에는 정재 오일영(1890~1960)과 묵로 이용우(1902~1952)가 합작한 ‘봉황도’와 이당 김은호(1892~1979)가 그린 ‘백학도’가 마주 보고 있다. 태평성대와 부부의 화합을 상징하는 봉황과 십장생 중 하나인 학은 궁중회화의 단골 소재였다. 이번 전시에서는 김은호가 ‘백학도’를 구상하며 제작한 ‘백학도 초본’도 최초로 공개된다.

경훈각을 장식한 심산 노수현(1899~1978)의 ‘조일선관도’와 청전 이상범(1897~1972)의 ‘삼선관파도’ 역시 이번에 최초로 공개되는 작품이다. 속세를 벗어난 신선경을 묘사한 이 두 그림은 장수를 상징하는 선계의 복숭아와 거북을 든 동자, 서로 나이를 자랑하는 세 명의 신선들이 등장하여 황제 부부의 장수와 평안을 기원하는 그림임을 알 수 있다.

전시 기간 중에는 매일 2회(오전 11시 오후3시) 전문 안내원(도슨트)의 전시해설을 들을 수 있다. 박물관 관계자는 “이번 특별전을 통해 궁궐 건축과 궁중 회화뿐 아니라 우리나라 근대 미술의 우수한 가치가 널리 알려지는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 전시는 10월 12일까지.

