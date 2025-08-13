“불륜남 법카로 명품 쇼핑해”...이경실, ‘엔터 대표’와 황당 루머 터졌다

코미디언 이경실. 유튜브 채널 '롤링썬더' 캡처.

코미디언 이경실이 자신의 불륜설을 언급하며 해명에 나섰다.

지난 12일, 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘나락 감지 주파수 듣고 가세요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 코미디언 이경실과 조혜련이 웹 콘텐츠 ‘신여성’에 출연해 유쾌한 입담을 자랑했다.

이날 이경실은 자신과 관련한 여러 루머를 고백했다. 그는 “나는 정말 억울한 게 있다”며 “사람들이 내가 강한 사람이라서 후배들을 어떻게 하는 줄 안다”고 토로했다. 자신은 방송 콘셉트일 뿐 사실 그런 사람이 아니라고.

이에 조혜련은 “한 번은 박명수랑 셋이서 방송하는데 이경실이 ‘내가 너 때문에 이미지가 어떻게 된 줄 아냐’고 했다”며 “박명수가 ‘죄송하다, 먹고 살려고 그랬다’고 사과했다”고 거들었다. 당시 박명수는 예능적으로 ‘이경실이 무섭다’고 맨날 폭로했기 때문.

이경실은 “명수를 좋아하는 후배가 있지 않냐”며 “걔네들이 날 보기도 전에 나는 이미 무서운 사람이 된 거다”라고 설명했다. 다만 자신은 ‘너 나랑 만나봤어?’라고 정색할 수도 없었던 입장. 그는 “그럼 진짜 무서운 사람이 되는 거니까 (억울함만) 쌓였던 것 같다”고 덧붙였다.

이경실이 불륜설을 해명했다. 유튜브 채널 '롤링썬더' 캡처.

이혼 후 불거진 사생활 루머도 있었다. 이경실은 “내가 감당하기 힘들 때 그런 말도 안 되는 루머를 접하게 되면 정말 무너진다”며 “내가 이혼하고 나서 나도 슬픈데, 예전에 결혼생활 할 때 없었던 소문들이 막 돌았다”고 회상했다.

그 중 하나는 ‘이경실이 엔터테인먼트 대표와 그렇고 그런 사이다’라는 뜬소문. 그는 “내가 그 사람이 준 법인카드를 가지고 백화점을 가서 명품을 산다더라”며 “너무 구체적이었다”고 황당함을 표했다. 심지어 기자에게 전화가 와 확신에 차있는 의심을 들었을 정도.

이경실은 “기자가 ‘법인카드를 가지고 갤러리아 백화점에 가신다고 들었다’고 추궁했다”며 “나도 모르게 울면서 ‘저는 옛날에 남편한테 포인트 카드도 안 받아봤다’고 해명했다”며 “나는 그때 법인카드가 뭔지도 모를 때여서 대성통곡을 했다”고 털어놨다.

알고 보니 자신과 비슷한 이름을 가진 다른 연예인과 착각했던 것. 그는 “너무 황당하더라”면서도 “다행히 부자인 사람하고 스캔들을 만들어줘서, 우스갯소리로 ‘돈 있는 사람이랑 붙여줘서 그나마 괜찮다’고 웃으며 넘겼다”고 덤덤하게 고백했다.

