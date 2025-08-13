에일리, 3세 연하 남편과 집 공동명의…"혼인신고 먼저 했다"

가수 에일리(36)가 3세 연하인 배우 출신 사업가 최시훈(33)과 결혼 과정의 뒷얘기를 전했다.

에일리는 12일 오후 방송된 SBS TV 토크 예능물 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 "행복하다"며 이렇게 밝혔다.

그는 최시훈과 결혼 전 1년간 동거했다.

에일리는 "미국 가족들이 '일단 같이 살아보라'고 하셔서 동거를 시작했다. 잘 맞아 결혼했다"고 설명했다.

에일리는 특히 신혼집을 공동명의로 구매하기 위해 예식 전인 "작년 8월 먼저 혼인신고를 했다"고 부연했다.

에일리의 소셜미디어엔 남편과의 '뽀뽀 사진'으로 가득하다. 그는 "서로 애정 표현을 많이 하는 편"이라고 했다.

에일리는 남편과의 첫 만남에 대해 "콘서트 뒤풀이 때 남편이 운영하는 가게를 대관했다. 근데 술을 무료로 제공해줬다"고 전했다.

두 사람은 올해 4월 결혼했다.

에일리는 지난 2012년 '헤븐(Heaven)'으로 데뷔했다. '보여줄게', 'U&I', '노래가 늘었어', '손대지 마', '첫눈처럼 너에게 가겠다' 등의 히트곡을 냈다.

최시훈은 넷플릭스 오리지널 예능 '솔로지옥'을 통해 얼굴을 알렸다. 현재는 연예계 활동을 중단하고, F&B 사업과 MCN 사업에 전념하고 있다.

