김건희 일가 자금흐름 '키맨'… "마녀사냥" 항변 [3대 특검]

김건희씨 일가의 ‘집사’로 불리는 김예성씨는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 주요 수사 대상 중 하나인 일명 ‘집사 게이트’의 핵심인물이다. 윤석열 전 대통령이 파면된 올해 4월 베트남으로 출국한 그는 특검이 출범하고 수사를 이어오는 동안 집사 게이트뿐만 아니라 다른 의혹들 수사의 ‘키맨’이 될 수 있다는 평가를 받아왔다. 김건희씨 일가의 자금 흐름이나 재산 축적 과정 등을 잘 알 것으로 추정되는 인물이라서다.

압송된 김예성 “나는 떳떳” 김건희씨 일가 ‘집사’로 알려진 김예성씨가 12일 서울 종로구 김건희 특별검사팀 사무실로 출석하며 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 김씨는 이날 인천국제공항 제1여객터미널로 입국한 뒤 체포됐다. 뉴스1

집사 김씨는 출국한 지 4개월여 만인 12일 베트남 호찌민에서 출발해 인천국제공항을 통해 귀국했다. 공교롭게도 김건희씨가 구속 기로에 선 날 집사 김씨가 자진 귀국을 한 것이다. 김씨가 탄 비행기는 오후 5시8분 착륙했다. 특검 관계자들은 김씨가 귀국하자마자 그를 체포했다. 공항 내 법무부 재심실에서 간단한 조사를 받은 그는 오후 6시15분쯤 입국장에 모습을 드러냈다. 앞서 특검은 김씨가 ‘도피성 출국’을 했다고 보고 지난달 15일 법원에 체포영장을 청구해 발부받았다.



김씨는 ‘특검팀에 김건희씨 관련 의혹을 어떻게 소명할 계획이냐’는 취재진 질문에 “그 어떤 불법적인 것이나 부정한 일에 연루되지 않았다”며 “특검에 최대한 협조하고 성실히 조사받겠다”고 답했다. 이후 김씨는 오후 7시18분 특검 사무실이 있는 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 도착했다. 포토라인에 선 김씨는 “나 때문에 이런 소동이 벌어진 점에 대해 국민 여러분께 사과드린다”면서도 “저는 떳떳하며 어떤 부정·불법에도 관여한 바가 없다”고 재차 강조했다. 그는 이어 “IMS모빌리티에는 150명의 젊은 청년이 꿈을 갖고 열심히 일하고 있다”며 “이런 ‘마녀사냥’으로 그 청년들의 꿈을 꺾지 말아주길 바란다”고 역설했다.



특검은 김씨를 상대로 집사 게이트 관련 내용 등을 신문한 것으로 알려졌다. 집사 게이트는 김씨가 설립에 참여하고 지분도 가진 렌터카업체 IMS모빌리티(옛 비마이카)가 2023년 HS효성과 카카오모빌리티 등 대기업·증권사들로부터 총 184억원을 부당하게 투자받았다는 내용이 골자다. 투자금 중 46억원은 이노베스트코리아라는 벤처기업이 김씨로부터 양도받아 보유하던 IMS모빌리티 구주를 사들이는 데 쓰였는데, 김씨 배우자가 이 회사의 유일한 사내이사로 등재된 것으로 나타나면서 김씨가 실소유주란 의혹이 제기됐다.



해당 의혹이 불거진 뒤 특검은 해외에 있는 김씨 측에 출석을 요구했으나 김씨는 불응했다. 특검은 김씨의 여권 무효화와 인터폴 적색수배 절차 등에 착수하고, 김씨 배우자에 대해서도 출국금지 조처를 했다. 김씨는 배우자의 출국금지를 풀어주면 출석하겠다는 의견서를 보냈으나 특검은 받아들이지 않았다.

박아름·김주영 기자

