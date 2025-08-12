서희건설, 김건희에 ‘나토 목걸이 전달’ 자수

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 12일 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았다. 전·현직 대통령 부인을 통틀어 수사기관에 피의자 신분으로 공개 출석해 조사받은 데 이어 구속 기로에까지 선 헌정사상 첫 사례다. 김씨는 최후진술에서 “결혼 전의 문제들까지 지금 계속 거론돼 속상하다”며 “잘 판단해달라”고 한 것으로 전해졌다.

고개 숙인 김건희 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문을 마치고 취재진에 둘러싸인 채 법원을 나서고 있다. 김씨는 자본시장법·정치자금법 위반과 특정범죄가중법상 알선수재 혐의를 받고 있다. 사진공동취재단

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 321호 법정에서 김씨의 영장실질심사를 진행했다. 김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 6일 김씨를 처음 소환해 조사한 뒤 이튿날 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 김씨에 대한 구속영장을 청구했다. 각각 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹과 관련된 혐의다.



특검은 영장심사에서 김씨가 첫 대면조사 때 대부분 혐의를 부인한 점 등을 설명하며 약 2시간50분간 구속수사의 필요성을 강조했다. 특히 김씨가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 때 착용한 반클리프 앤 아펠 목걸이 진품과 모조품 두 점을 증거로 제시하며 증거인멸 우려가 크다고 강조한 것으로 전해졌다. 특검은 이 목걸이를 김씨에게 건넨 서희건설 측이 자수서와 함께 진품을 임의 제출해 압수했다고 밝혔다. 모조품은 김씨 친오빠의 장모 집 압수수색에서 발견됐다.



김씨 측은 1시간30분여 이어진 변론에서 특검의 소환 조사에 성실히 응했고, 도주할 이유가 없으며 건강이 좋지 않다는 점 등을 내세웠다. 부정한 청탁을 들어줄 입장이 아니었다고도 항변한 것으로 알려졌다. 변호인단은 80쪽 분량의 프레젠테이션(PPT) 자료와 60여쪽 의견서, 20여쪽 참고자료, 김씨 병원 진단서 등을 제출했다.



이날 김씨 일가의 ‘집사’ 김예성씨가 베트남에서 인천국제공항을 통해 귀국했다. 공항에서 특검에 체포된 그는 특검 사무실로 압송돼 조사를 받았다.

최경림·유경민·박아름 기자

