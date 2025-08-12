아우디, 전기 세단 A6 e-트론 출시… 주행거리 469㎞

아우디 코리아가 프리미엄 순수전기 세단 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론’을 국내에 출시한다고 12일 밝혔다.

Dynamic photo, Colour: Siam beige metallic

A6 e-트론은 프리미엄 세그먼트 전기차 전용 PPE 플랫폼을 적용한 첫 번째 세단 모델이다. 진보된 800V 전동화 아키텍처와 고효율 배터리 기술을 적용해 동급 대비최대 수준인 270kW의 최대 충전출력으로 약 21분만에 10~80% 충전이 가능하다.

최고속도는 시속 210㎞(안전제한속도), 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 시간(제로백)은 5.4초다. 1회 충전 시 주행 거리는 복합기준 469㎞ 이며, 공인 표준 전비는 복합 기준 4.5㎞/kWh 이다.

함께 출시되는 ‘더 뉴 아우디 S6 e-트론’은 사륜구동 콰트로 기술을 적용한 고성능 모델로, 최대 370kW의 합산출력을 발휘하여 제로백은 4.1초다. 1회 충전 시 주행 거리는 복합기준 440㎞이며 공인 표준 전비는 복합기준 4.2㎞/kWh 이다.

또한 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스’ 모델에는 어댑티브 에어 서스펜션이, ‘더 뉴 S6 e-트론’에는 어댑티브 S 에어 서스펜션을 탑재해 노면 상태에 따라 주행 모드를 조절해 보다 안정적으로 주행할 수 있다.

아우디 코리아는 A6 e-트론’의 출시를 기념해 100대 한정 특별 전기차 지원금과 효율적이고 안전한 전기차 관리와 이용을 위한 ‘e-트론 케어 프로그램’, ‘카 서비스 플러스’ 등을 제공한다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]