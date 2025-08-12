수요일 중부 중심 많은 비…수도권 시간당 최대 50㎜ 집중호우 [내일날씨]

13∼14일 중부지방을 중심으로 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 13일에는 전국적으로 비가 내리겠다. 다만 남부지방은 13일 새벽부터 오후까지 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.

지난 주말부터 남부지방과 제주에 비를 뿌린 정체전선이 북태평양고기압 세력 확장에 따라 북상하면서 이번엔 중부지방에 비가 집중되는 것이다.

수도권과 서해5도에는 13∼14일 이틀간 50∼120㎜의 비가 내리겠다. 인천과 서해5도, 경기북부에는 최대 150㎜ 이상 비가 올 수 있다.

강원내륙·산지의 예상 강수량은 30∼100㎜(강원중·북부내륙 최대 120㎜ 이상)이다. 가뭄이 극심해 비가 필요한 동해안의 경우 강원북부동해안에 10∼40㎜, 강원중·남부동해안에 5∼20㎜ 비가 내릴 전망이다.

충남북부·충북중부·충북북부에는 30∼80㎜(충남북부 최대 100㎜ 이상), 대전·세종·충남남부·충북남부에는 20∼60㎜의 비가 예상된다.

광주·전남에는 20∼80㎜(전남해안 최대 100㎜ 이상), 제주산지엔 20∼60㎜, 전북·부산·울산·경남·대구·경북엔 10∼60㎜(경남 남해안 최대 80㎜ 이상), 산지를 제외한 제주엔 5∼20㎜, 울릉도와 독도엔 5∼10㎜ 비가 내리겠다.

정체전선상 중규모 저기압이 발달하면서 집중호우가 쏟아질 때가 있겠다.

수도권의 경우 인천·경기북부·서해5도 13일 오전부터 14일 새벽까지에 시간당 30∼50㎜, 14일 오전에 시간당 30㎜ 안팎씩 비가 쏟아질 때가 있겠다. 서울과 경기남부는 13일 밤부터 14일 새벽까지 시간당 강우량 30∼50㎜, 13일 오전에서 오후와 14일 오전에 시간당 강우량 30㎜ 안팎 호우가 예상된다.

강원내륙·산지는 13일 오후에서 14일 오전까지 시간당 30㎜ 안팎씩 비가 쏟아지겠다. 13일 새벽에서 오전까지 충남북부서해안과 14일 새벽 충남북부에도 시간당 30㎜ 안팎 집중호우가 오겠다.

서해안과 중부내륙에는 비와 함께 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 돌풍급 강풍도 불겠으니 비와 함께 대비해야 한다.

비가 내리면서 기온은 평년기온 수준을 유지하겠다.

13일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 27∼33도겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 25도와 28도, 인천 24도와 28도, 대전 24도와 31도, 광주 25도와 32도, 대구 24도와 33도, 울산 24도와 32도, 부산 26도와 31도다.

일본 오키나와 남쪽 해상을 지나는 제11호 태풍 버들 등의 영향으로 남해안과 제주해안에 너울이 지속해서 유입되겠다.

서해먼바다에 13일 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠으니 주의해야 한다.

