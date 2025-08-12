"드라마 촬영 중 아닙니다" 청와대에 왜 안재욱이?

배우 안재욱이 의외의 장소에서 포착돼 눈길을 끌었다. 그는 정·재계 주요 인사들이 참석한 국빈 만찬에 초청돼 자리를 빛냈다.

안재욱(앞줄 왼쪽)이 한국·베트남 국빈 만찬에 초청됐다. 연합뉴스

지난 11일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령이 주최한 한국·베트남 국빈 만찬이 개최됐다.

이 자리에는 이 대통령 내외를 포함해 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김용범 대통령실 정책실장, 김태년 더불어민주당 의원 등 정·재계 총수들이 한자리에 모였다.

이날 베트남 정부로부터 노동훈장과 감사훈장을 받았던 박항서 전 베트남 축구 국가대표 감독도 함께 자리했다. 총 66명의 학계·문학계·체육계 인사들도 만찬에 모습을 보였다.

특히 이 대통령의 뒤쪽에서 단정한 슈트 차림으로 담담하게 앉아있는 안재욱의 모습이 시선을 사로잡았다.

현재 베트남은 한류 열풍이 거세게 불고 있다.

K팝과 K드라마를 중심으로 한국 문화 전반에 높은 관심을 보이는 베트남은 한류 영향력이 두드러지는 국가 중 한 곳으로 꼽힌다. 특히 넷플릭스와 같은 OTT 플랫폼을 통해 한국 드라마나 영화, 음악 등에 대한 접근성이 높아지면서 ‘더글로리’, ‘사랑의 불시착’, ‘응답하라 1988’ 등과 같은 다양한 작품들이 현지에서 큰 사랑을 받고 있다.

안재욱은 최근 종영한 ‘독수리 5형제를 부탁해!’에서 열연을 펼쳤다. 안재욱 SNS 캡처

안재욱이 이날 행사에 초청받은 건 이러한 이유 때문인 것으로 보인다.

‘1세대 원조 한류스타’라는 별명을 지닌 안재욱은 1997년도 인기 드라마 ‘별은 내 가슴에’로 단숨에 스타덤에 올랐다. 이러한 인기를 방증하듯 그는 중화권을 비롯한 아시아 전역에서 높은 인지도를 자랑하고 있다.

한편, 안재욱은 지난 3일 종영한 KBS2 주말드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해!’에서 LX호텔의 회장 한동석으로 열연, 최고 시청률 20.4%를 기록하며 좋은 성적을 거뒀다.

서혜주 온라인 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]