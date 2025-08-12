K팝과 가장 한국적 문화의 조화… ‘초현실적 팬덤’ 만들었다 [뉴스 투데이]

‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스 제공

K팝 여성 가수 노래 중 최초로 빌보드 메인 싱글 ‘핫 100’ 차트 정상에 오른 ‘골든(Golden)’의 인기는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 흥행과 무관치 않다.

12일 넷플릭스에 따르면 지난 6월20일 공개된 케데헌은 8월 첫째 주 기준 누적 조회수 1억5880만회, 누적 시청 2억6460만시간을 기록하며 역대 넷플릭스 오리지널 애니메이션 시청 1위에 등극했다. 해외 글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 시청 순위 집계 사이트 ‘플릭스패트롤’에 따르면 공개 7주차인 전날에도 영화 부문 2위를 기록하는 등 장기 흥행하고 있다. 케데헌 오리지널 사운드트랙(OST)의 경우에도 이번에 1위를 차지한 ‘골든’뿐 아니라 ‘유어 아이돌(Your Idol)’, ‘소다 팝(Soda Pop)’, ‘하우 잇츠 던’ 등을 포함해 총 9곡이 빌보드 ‘핫 100’에 진입할 만큼 모든 트랙이 큰 사랑을 받고 있다.



케데헌의 성공은 단순한 인기를 넘어 문화 현상으로 번지고 있다. 유튜브, 틱톡 등 플랫폼에서는 케데헌 속 가상의 아이돌 헌트릭스와 사자보이즈의 춤을 따라 하는 챌린지가 유행하고 있고, 미국과 한국을 포함한 일부 국가에서는 학생들이 교내에서 쉬는 시간에 ‘골든’ 떼창을 부르는 영상도 쏟아지고 있다.

◆한국적인 요소와 K팝의 영향력 결합



케데헌은 ‘스파이더맨: 뉴 유니버스 등을 만든 미국 소니픽처스 애니메이션이 제작했다. 그럼에도 K팝을 전면에 내세우고, 한국적인 요소를 적극적으로 반영해 K팝의 그간 흥행공식을 따라갔다. 해외 10∼20대가 열광하는 아이돌 소재에다 저승사자, 무당 등 흥미로운 한국적 퇴마 콘셉트를 결합했다. 공주나 동물 등 어린이 위주의 소재를 중심으로 한 기존 애니메이션과 전혀 다른 이질적 장르를 결합해 오컬트·액션 히어로물로서 차별화된 세계관을 구축했다.



케데헌에는 현재 세계적인 인기를 끌고 있는 K팝 아이돌 시스템과 함께 김밥, 호떡 등 한식과 남산타워, 낙산공원 성곽길 등 한국 명소가 중요한 비중으로 등장한다. 이러한 설정은 해외 시청자에게는 독특하고 신선한 소재로, 국내 관객에게는 익숙한 문화 코드의 재해석으로 다가가며 폭넓은 공감대를 형성했다.



OST 수록곡도 대부분 반복되는 멜로디의 후렴구와 한국어·영어 혼용 가사 등 기존 K팝 히트곡과 유사한 점이 많다. 넷플릭스 ‘오징어 게임’ 시리즈로 해외 팬들에게 잘 알려진 배우 이병헌이 목소리 연기를 했고, 걸그룹 트와이스와 스타 프로듀서 테디, 안무가 리정 등이 참여해 완성도를 높였다.

감독 매기 강.

케데헌을 만든 매기 강 감독은 넷플릭스와의 인터뷰에서 “처음부터 K팝 영화를 만들려고 한 것은 아니었고, 애니메이션 일을 시작하기 전부터 한국 문화에 대한 영화가 나온다면 멋있겠다는 생각을 해왔다”며 “K팝이 들어가고 나니 뮤지컬이 됐고, 콘서트 배경 같은 스펙터클한 요소도 영화의 좋은 포인트가 될 것 같아서 K팝이 소재가 됐다”고 밝혔다.



◆“K팝 서사의 활용 본받아야”



외신들도 케데헌의 흥행에 주목하고 있다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 지난달 20일 ‘K팝에서 가장 큰 이름은 BTS가 아니다. 넷플릭스다’라는 제목의 기사에서 “가상의 아이돌 그룹이 인간 아이돌 그룹이 이루지 못한 수준까지 도달했다”며 “매우 초현실적”이라고 평가했다. 그러면서 “BTS와 블랙핑크 등 어떤 K팝 그룹도 해내지 못하는 기록을 케데헌과 OST가 해냈다”고 짚었다.



뉴욕타임스는 “케데헌은 미국에서 제작됐지만 한국적 감각과 전통을 완벽히 구현한 애니메이션”이라며 “액션의 몰입감이 뛰어나고, 미술은 눈길을 사로잡고, 흥미로운 음악이 역동적인 스토리텔링 도구 역을 한다”고 극찬했다.

가수 이재.

전문가들은 케데헌과 OST의 성공에서 한국 콘텐츠 업계가 배워야 할 점도 많다고 지적한다. 정덕현 대중문화평론가는 “K팝이 한국이라는 지역적 굴레에 굳이 묶여 있을 필요가 없다”며 “케데헌이 글로벌 흥행을 거둘 수 있었던 것은 다양한 분야가 결합된 협업에다가 미국의 거대 유통망 등이 힘을 받은 측면이 있는 만큼 국내 제작업계도 협업을 활용해 해외로 진출하기 위한 방안을 모색할 필요가 있다”고 했다.



김헌식 중원대 특임교수는 “케데헌과 ‘골든’의 성공은 한 가지 요인이 아니라 다양한 노력이 합쳐져 기존의 인식과 틀을 깼다는 점에 있다”면서 “K팝 그룹 중 방탄소년단(BTS)이 아닌 걸그룹과 여가수도 스토리 텔링을 갖추면 충분히 좋은 성적을 낼 수 있다는 것을 보여준 만큼 앞으로 제작자들도 팬덤과 이용자의 공감을 얻기 위한 전략을 고민할 때가 됐다”고 말했다.



넷플릭스는 케데헌의 속편, 실사화, 뮤지컬 무대화 등 프랜차이즈 확장을 검토 중인 것으로 알려졌다. 매기 강 감독은 다음 달 18일 서울 소공동 롯데호텔에서 열리는 ‘글로벌 미디어 콘퍼런스’에 연사로 참석할 예정이다.

박세준·이규희 기자

