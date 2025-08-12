호랑이 배지·갓끈 볼펜 없어서 못 사는 ‘K굿즈 [뉴스 투데이]

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 세계적 인기를 끌면서 K문화가 녹아든 산업 전반에서 글로벌 소비자 관심이 급증하고 있다. K콘텐츠 수혜 업종이 엔터테인먼트에서 식품과 화장품, 의류, 관광 등으로 확대되는 모습이다.

12일 업계에 따르면 케데헌 열풍은 각종 한국산 제품에 대한 관심으로 옮겨붙고 있다. 케데헌에 나오는 라면과 설렁탕 등 한국 음식에 대한 구매량도 가파르게 상승 중이다. 인바운드 플랫폼 크리에이트립에 따르면 6월20일~7월19일 한 달간 관광 소비 데이터(구입액)는 전월보다 대중목욕탕이 84%, 콘서트 133%, 삼계탕 233%, 찜닭 162% 등으로 올랐다. 싱가포르와 미국 관광객 한식 거래액이 각각 157%, 61% 급증해 한국 음식에 대한 수요가 동남아와 북미 지역 등에서 폭넓게 늘어난 것으로 나타났다.

김밥에 대한 관심도 뜨겁다. 코스닥 상장사 ‘우양’은 1일 별다른 호재 없이 상한가를 기록했다. 케데헌에 나온 ‘김밥 통째로 먹기’가 사회관계망서비스(SNS)에서 챌린지로 잇달아 게재되면서 냉동 김밥을 수출하는 우양 주가가 급등한 것이다. 중국에서 냉동 김밥 판매 호조를 보인 풀무원 주가도 크게 올랐다.

애니메이션에 등장하는 우리 전통 갓 중 ‘흑립’은 해외에서도 화제다. 전통문화와 K팝이 결합한 케데헌 속 캐릭터 인기가 국립중앙박물관이 만드는 ‘뮷즈’ 품절 대란을 일으켰다. 뮷즈는 뮤지엄(박물관)과 굿즈(캐릭터·특정 브랜드 등과 연관된 기획상품)를 합친 말로 호랑이 캐릭터 ‘더피’를 닮은 ‘까치호랑이 배지’와 ‘갓끈 볼펜’은 온·오프라인 모두 품귀 현상을 빚고 있다.

12일 서울 종로구 서울마이소울샵에 마련된 '케이팝 데몬 헌터스' 테마의 서울굿즈존'을 찾은 외국인 여행객들이 제품을 살펴보고 있다. 뉴시스

최근 미국 로스앤젤레스에서 열린 ‘케이콘 LA 2025’ 행사 내 서울굿즈 판매 부스에서 가장 먼저 동난 상품도 남산타워가 들어간 ‘남산 원단 코스터’였다. 남산과 한강, 경복궁 등 국내 명소가 담긴 책갈피와 피크닉 매트 등도 완판됐다.뮷즈와 우리 전통문화에 대한 관심은 박물관 방문으로도 이어졌다. 지난달 국립중앙박물관을 찾은 관람객은 69만4552명으로 지난해 같은 기간(33만8868명)의 두 배가 넘는다.

이정한 기자

