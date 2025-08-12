세계일보

국외 독립유공자 후손 초청… 선조들 발자취 재조명

입력 : 2025-08-12 23:30:00 수정 : 2025-08-12 19:20:17
최상수 기자

국외 거주 독립유공자 후손들이 12일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관에서 선조들의 독립운동 관련 기록물을 관람하고 있다. 국가보훈부(장관 권오을)는 국립대한민국임시정부 기념관에서 방한 후손들의 선조 독립유공자 21명의 독립운동 관련 기록을 독립기념관 소장 원본 사료를 중심으로 해설사와 함께 확인하는 프로그램을 진행한다고 밝혔다. /2025.08.12 최상수 기자

국외 거주 독립유공자 후손들이 12일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관에서 선조들의 독립운동 관련 기록물에 대한 설명을 듣고 있다. 국가보훈부는 미국, 중국, 카자흐스탄, 러시아, 멕시코, 캐나다 등 국외 거주 독립유공자 후손 20여명을 대상으로 16일까지 독립기념관 소장 원본 사료를 중심으로 해설사와 함께 확인하는 프로그램을 진행한다고 밝혔다.


