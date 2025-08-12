국외 독립유공자 후손 초청… 선조들 발자취 재조명

국외 거주 독립유공자 후손들이 12일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관에서 선조들의 독립운동 관련 기록물에 대한 설명을 듣고 있다. 국가보훈부는 미국, 중국, 카자흐스탄, 러시아, 멕시코, 캐나다 등 국외 거주 독립유공자 후손 20여명을 대상으로 16일까지 독립기념관 소장 원본 사료를 중심으로 해설사와 함께 확인하는 프로그램을 진행한다고 밝혔다.
최상수 기자
입력 : 2025-08-12 23:30:00 수정 : 2025-08-12 19:20:17
최상수 기자
