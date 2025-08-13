고려아연, AI 전략팀 신설… 인재 키운다

고려아연이 인공지능(AI) 전담 조직을 신설하고, 울산과학기술원(UNIST·유니스트)과 협력해 AI 역량 강화에 나선다. 고려아연은 최근 전 세계 제련소 가운데 최초로 보스턴다이내믹스 4족 보행 로봇 ‘스팟’을 도입하며 ‘스마트 제련소’ 전환에 속도를 내고 있다.



고려아연은 TD기술본부 산하에 AI전략팀을 신설하는 조직 개편을 단행했다고 12일 밝혔다. IT와 데이터 분야 전문가들로 구성한 AI전략팀은 앞으로 온산제련소 융합혁신팀과 함께 AI 기술을 활용해 설비 진단과 공정 개선 등의 업무를 고도화하는 역할을 할 예정이다.



고려아연은 전날에는 유니스트와 AI 역량 강화를 위한 업무협약을 맺었다. 이에 따라 고려아연은 유니스트와 함께 임직원 300여명을 대상으로 AI 전문 교육을 실시하고 실무형 AI 인재를 체계적으로 양성한다는 계획이다.



고려아연과 유니스트는 이외에 AI와 스마트 제조 기반 기술 자문 및 공동 연구 추진, AI 기술 내재화를 위한 지속적인 인재 육성과 조직문화 개선 지원 등도 협력한다.

