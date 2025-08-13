원화 약세에도… 주가 4.5% ↑ [경제 레이더]

지난달 미국발 ‘관세 격랑’ 속에서 원화가 약세를 보였지만 코스피는 주요 선진국 대비 견조한 성장세를 유지한 것으로 나타났다. 통상 원화가 강세일 때 외국인 매수세도 강해지지만, 최근 3개월 동안 환율 변동과 무관하게 외국인 주식·채권 순매수세가 이어지고 있다.

12일 한국은행이 발표한 ‘2025년 7월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 지난 8일 기준 코스피는 지난 6월 말 대비 4.5% 상승해 주요 선진국 주가 대비 높은 상승세를 유지했다. 같은 기간 미국 S&P(3%), 일본 닛케이225(3.3%), 유럽 스톡스600(1.1%), 영국 FTSE100(3.8%) 등은 상승률이 4%를 밑돌았다.



신흥국 중에서는 중국(5.5%), 인도네시아(8.7%) 등이 한국보다 높은 성장세를 보였지만 관세 협상에서 난항을 겪은 인도(-4.5%), 브라질(-2.2%) 등은 역성장했다.



코스피 성장세는 최근 외국인 투자자금 순유입세가 이어지고 있는 영향으로 풀이된다. 지난달 중 외국인 증권(주식·채권) 투자자금은 48억3000만달러 순유입됐다. 지난달 말 환율(1달러당 1387원)을 기준으로 계산하면 약 6조6992억원 규모다. 지난 5월(92억9000만달러) 순유입 전환한 이후 6월(50억8000만달러)에 이어 3개월째 유입 우세가 유지되고 있다. 한은은 “주식자금은 관세 불확실성 완화 기대와 반도체 등 주요 기업 실적 개선 전망 등으로, 채권자금은 중장기 채권 투자수요가 이어지며 순유입 흐름을 지속했다”고 분석했다.



반면 같은 기간 원화는 미 달러화 대비 통화가치가 2.8% 하락하면서 주요국 중 가장 두드러졌다. 같은 기간 일본 엔(-2.6%), 인도 루피(-2.1%), 영국 파운드(-2%)도 비슷하게 하락세를 보였다. 중국 위안(-0.3%), 인도네시아 루피아(-0.2%)에 비하면 절하폭 차이가 컸다.



통상 원화 약세는 주가 하락으로 이어지지만 저금리 통화를 빌려 고금리 통화에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 등이 영향을 줬을 수 있다. 블룸버그는 “미국 금리인하 기대가 커지면서 투자자들이 브라질, 인도네시아, 한국 등에서 캐리 트레이드를 선호하고 있다”고 분석했다.

