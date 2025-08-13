고령화와 청년·지역문제 해법 찾는다

국내 대표 사회적 가치 생태계 플랫폼 ‘SOVAC 2025’가 올해 7회째를 맞아 미래 세대와 글로벌로 참여 대상을 늘려 고령화와 청년·지역 문제를 화두로 대규모 행사를 연다.



SOVAC 사무국은 25~26일 서울 강남구 코엑스에서 ‘지속 가능한 미래를 디자인하다’를 주제로 사회적기업, 소셜벤처, 비영리조직 등 180여개 파트너사가 참석한 가운데 ‘SOVAC 2025’를 연다고 12일 밝혔다.



SOVAC은 최태원 SK그룹 회장의 제안으로 2019년 출범했다. 사회문제 해결을 업으로 하는 사회적기업·소셜벤처 생태계 전문가와 시민들이 사회적 가치 창출 방안을 찾기 위해 교류하고 소통하는 행사다. 지난해부터는 더욱 다양한 이해관계자들이 참여하는 사회적 가치 플랫폼으로 성장하기 위해 대한상의 ‘대한민국 사회적 가치 페스타’에 공동 주관 형식으로 참여하고 있다.



올해 SOVAC에서는 △고령화 사회의 시니어 자립 △청년과 로컬의 동반성장 △사회적 금융 활성화 등을 주제로 14개의 강연 및 토의 세션이 진행된다. 사회적 가치 생태계 리더, 정부 관계자 등과 함께 생태계의 오늘과 미래를 논의하는 ‘SOVAC 플래그십 세션’도 신설됐다.



‘SKT 플라이 AI X SOVAC 챌린저’ 역시 올해 처음 열린다. 66명의 대학생이 AI를 활용해 기후 위기, 고령화, 장애인 고용 등 사회문제의 해결 방안을 찾는 프로그램이다. 글로벌 세션에서는 일본의 사회적기업·임팩트 투자 생태계와 협력 방안을 모색한다.

송은아 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]