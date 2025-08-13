[이코노 브리핑] 수은, 수출기업 해외진출 펀드 2000억 출자 외

수은, 수출기업 해외진출 펀드 2000억 출자

수출입은행이 중소·중견 수출기업의 해외 진출을 지원하는 펀드 조성을 위해 2000억원을 출자한다고 12일 밝혔다. 펀드는 수은이 출자한 금액의 5배 이상을 모아야 결성되는 조건으로, 최종 목표는 1조원이다. 필요한 금액은 운용사가 민간 등으로부터 끌어온다. 수은은 펀드가 비수도권 소재 기업에 투자하거나 피투자기업이 비수도권으로 본사를 이전하는 경우 은행에 귀속되는 수익 일부를 운용사에 인센티브로 지급할 예정이다.

허위 환자 모집 보험사기 일당 32명 적발

금융감독원은 12일 사회관계망서비스(SNS) 대출 광고글로 허위 환자를 모집하고, 병원 진단서를 위조해 보험사기를 벌인 브로커와 보험설계사, 허위 환자 등 32명을 사기 혐의로 적발 및 검거했다고 밝혔다. 금감원에 따르면 30대 브로커 A씨는 온라인 대출 카페에서 허위 환자를 모은 뒤, 의사 명의의 막도장을 찍은 위조 진단서를 보험사에 청구해 총 11억3000만원을 타간 것으로 드러났다. 공모자인 허위 환자들은 보험사기 금액의 30%를 가져갔고 이 중 3명은 자신이 가입한 다수 보험계약의 보험금을 허위로 청구해 1억원 넘게 받기도 했다.

NHN 2분기 영업익 219억… 전년비 23% ↓

종합기술기업 NHN은 올해 2분기 영업이익이 219억원(연결 기준)으로 지난해 동기보다 23% 감소했다고 12일 공시했다. 매출은 6049억원, 순이익은 112억원으로 으로 같은 기간 각각 0.9%, 142.6% 늘었다. 페이코 등 결제 매출이 전년 동기보다 7.8% 늘며 3094억원, 게임 매출은 모바일게임 중심으로 전년 동기 대비 8% 늘어난 1149억원으로 나타났다. NHN은 이날 콘퍼런스콜에서 정부 GPU(그래픽처리장치) 사업을 통해 약 3000억원의 추가 매출이 예상되며, 하반기 정부 주도 인공지능(AI) 사업에서 수주액 기준 120억원 이상 매출을 확보했다고 밝혔다.

