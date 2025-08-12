영천시, 2025년 경찰청장기 전국단체대항태권도대회 개최… ‘태권도 도시’ 위상 강화

경북 영천시는 대한민국 태권도의 미래를 이끌 ‘2025 경찰청장기 전국단체대항태권도대회 및 무도대회’가 12~21일까지 10일간 3개 경기장(영천체육관, 생활체육관, 최무선관)에서 개최된다고 12일 밝혔다.

12일 영천체육관에서 경찰청장기 전국단체대항태권도대회 경기가 열리고 있다. 영천시 제공

대한태권도협회가 주최하고 경찰청, 경북태권도협회, 영천시태권도협회가 주관하는 이번 대회는 전국의 초·중·고등부, 일반부 총 2860여 명의 선수들이 참가해 열띤 승부를 펼친다.

영천에서 4회째를 맞은 이번 대회는 특히 다양한 콘텐츠로 주목받고 있다. 16~17일까지 영천생활체육관에서 가상현실(VR)을 활용한 ‘KTA 버츄얼 태권도 챌린지’가 진행된다.

20~21일까지는 최무선관에서 ‘경찰청 경력경쟁채용시험 무도대회’가 열려 경찰의 꿈을 키우는 선수들의 한판 승부를 선보인다.

단체대항 태권도 경기는 영천체육관에서 10일간 초·중·고등부 10~11개 체급별로 토너먼트 개인전 방식으로 진행되며, 개인전 순위와 별개로 각 체급별 메달 집계를 통한 선수들의 팀워크를 엿볼 수 있는 기회도 제공한다.

최기문 영천시장은 “전국 태권도 꿈나무들의 열정과 에너지로 영천을 가득 채울 수 있어 기쁘다”며, “이번 대회가 선수들에게 소중한 경험과 추억이 되고, 미래를 향한 멋진 도전의 밑거름이 되기를 바란다”고 밝혔다.

