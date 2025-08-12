“회사는 월급 주는 곳일 뿐”…2030대 직장인들 냉혹해진 이유

20대 직장인 10명 중 4명은 연봉만 인상된다면 다른 조건 없이 회사를 옮길 의향이 있는 것으로 나타났다.

20대는 연봉 인상 제안만으로도 이직을 결심하는 비율이 높다.

MZ세대를 중심으로 연봉을 단순한 보상이 아닌 ‘시장가치’로 인식하는 경향이 뚜렷해졌다. 단순한 급여 인상만으로는 인재를 붙잡기 어려운 시대가 됐다는 분석이 나온다.

◆“연봉만 오르면 이직하겠다”…20대의 솔직한 선택

12일 취업 플랫폼 잡코리아 콘텐츠랩은 20∼40대 직장인 1088명을 대상으로 실시한 ‘현재 연봉 만족도’ 조사 결과를 발표했다.

현재 연봉에 대해 ‘만족’ 또는 ‘매우 만족한다’고 응답한 비율은 23%에 불과했다. 반대로 전체 응답자의 77%는 연봉에 불만을 갖고 있는 것으로 나타났다.

연봉에 불만족을 표시한 응답자 가운데 60%는 “연봉 인상 폭에 따라 이직 여부를 결정하겠다”고 답했다.

20대의 경우 “연봉 인상 제안만 있다면 조건 없이 이직하겠다”고 밝힌 비율이 43.1%로, 전 연령대 중 가장 높았다.

단순한 불만족을 넘어 연봉을 적극적인 커리어 전략의 수단으로 삼고 있다는 점을 보여준다.

연봉 인상에 대한 기대 수준도 연령대에 따라 차이를 보였다. ‘이직을 희망하는 연봉 인상률’을 묻는 질문에 대해 20대는 평균 11.1%, 30대는 11.7%, 40대 이상은 12.3%로 응답했다. 전체 평균은 11.8%로 집계됐다.

잡코리아 측은 “MZ세대는 연봉 데이터를 적극적으로 수집하고 이를 협상이나 이직의 기준으로 삼는 경향이 강하다”며 “단순한 만족 여부를 넘어, 자신의 시장 가치를 수치로 검증하고자 하는 심리가 반영된 결과”라고 분석했다.

기업 입장에서는 단순한 급여 인상만으로는 인재를 확보하거나 유지하기 어렵다.

청년층의 이러한 인식은 정부 통계에서도 드러난다.

통계청이 최근 발표한 ‘2025년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사’에 따르면 청년층이 첫 직장을 그만둔 가장 큰 이유는 ‘보수·노동시간 등 근로 여건 불만족’(46.4%)이었다.

직무 적성이나 조직 문화보다 연봉과 워라밸 등 실질적인 조건이 더 큰 영향을 미친다는 점을 시사한다.

◆단순한 인상으론 부족…‘공정성’ ‘성장’이 핵심

전문가들은 “MZ세대는 연봉을 단순한 생계 수단이 아닌 자신의 시장가치와 커리어 방향을 평가하는 핵심 지표로 여긴다”고 진단한다.

이어 “20대는 연봉 인상 제안만으로도 이직을 결심하는 비율이 높다”며 “기업 입장에서는 단순한 급여 인상만으로는 인재를 확보하거나 유지하기 어렵다”고 강조한다.

그러면서 “이제는 연봉 협상의 투명성과 공정성, 장기적인 커리어 성장 가능성까지 함께 제시하는 것이 핵심 경쟁력”이라고 설명했다.

그는 “조직이 인재를 유치하려면 연봉뿐 아니라 일의 의미와 성장 로드맵까지 함께 설계할 수 있어야 한다”고 조언했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

