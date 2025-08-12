한국한의약진흥원, 라오스에 한의약 품질관리 기술 전수

한국한의약진흥원은 4~11일 라오스 비엔티안에서 ‘전통 및 보완의학(T&CM) 분야 실험실 역량강화 교육’을 했다고 12일 밝혔다.

라오스 국가식품의약품청 소속 연구원을 비롯해 라오스 보건부 산하 전통의학연구소와 라오스 국립보건과학대학교 연구원 등 15명이 교육에 참여했다.

교육은 2015년부터 식품의약품안전처가 세계보건기구(WHO) 서태평양지역사무처(WPRO)와 공동으로 진행해 온 ‘개발도상국의 전통의약품 품질관리 역량강화 연수지원사업'의 일환으로 마련됐다.

WHO 전통의약 협력센터인 한국한의약진흥원은 서태평양지역사무처 요청에 따라 2017년부터 몽골, 베트남, 라오스 등지의 연구원을 대상으로 실험실 역량강화 교육을 꾸준히 진행해 오고 있다.

교육 과정은 △품질관리 개요와 국제 시험법 기준 △회분·산불용성회분 시험 △납·비소·수은 등 유해 중금속 분석 △농약 잔류물 시험 △곰팡이 독소 분석 등 국가 품질관리 기반 구축에 활용할 수 있는 실용적인 내용으로 구성했다.

품질인증센터 연구원 2명이 라오스에 직접 방문해 1주일간 현지 장비와 기기를 이용한 실무밀착형 교육을 진행해 참가자들의 만족도가 높았다. 한국한의약진흥원은 전날 원격 회의를 통해 교육성과를 공유하고, 향후 지속가능한 역량 강화 전략을 논의하기도 했다.

백미은 선임연구원은 “향후 연구 기획교육도 진행된다면 라오스의 한약 품질관리 역량 강화에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

