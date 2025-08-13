인천공항 면세점 ‘임대료 갈등’ 증폭

인천공항공사는 12일 신라·신세계 면세점의 임대료 인하 요청을 수용할 수 없다는 입장을 재차 밝혔다. 고액의 운영가를 제시해 공항 면세점 운영권을 낙찰받았으면서도 적자 누적 등을 이유로 임대료 인하를 요구하는 것은 경영 책임을 공항공사 측에 전가하려는 의도라는 이유에서다.



인천공항공사에 따르면 2023년 인천공항 면세점 운영권을 획득한 신라·신세계 면세점은 지난 4∼5월 기존 여객 1인당 임대료인 8987원, 9020원을 40% 감액 요청하는 민사조정을 법원에 신청했다. 화장품·향수·주류·담배 매장을 운영하는 두 면세점은 중국 관광객 감소, 여행시장 환경 및 소비자 구매패턴 변화 등 예상치 못한 경제환경 변화로 면세시장 부진이 장기화하면서 적자 누적 등으로 인해 면세점 운영을 지속하기 어렵다며 임대료 40% 감액을 요구하고 있다.



인천공항공사는 6월30일 열린 1차 조정기일에 출석해 임대료 조정안을 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다. 또 신라·신세계 등이 “불경기 등을 이유로 기존 계약을 변경할 경우 배임 또는 특정경제범죄법 위반 소지가 있다”며 이달 28일 예정인 2차 조정회의 역시 불참할 방침이다.



인천공항공사는 신라·신세계면세점이 2년 전 최저수용금액 대비 투찰률 160%의 임대료를 제시해 10년 운영권을 낙찰받은 상황에서 뒤늦게 임대료 감액을 요구하는 것은 입찰 취지와 공공성을 훼손하고 기업의 경영책임을 회피하는 것이라고 주장했다. 두 면세점이 운영권 낙찰을 받을 목적으로 고가 투찰한 뒤 경영악화 등을 이유로 임대료 감액을 요구한다는 것이다.



인천공항공사는 또 두 면세점이 주장하는 시장환경 변화에 의한 임대료 감액은 계약서에 기재된 임대료 조정사유에 포함되지 않는다고 밝혔다. 공사 관계자는 “법과 원칙에 어긋나는 두 면세업체의 요구대로 임대료를 감액해준다면 향후 경쟁입찰에서 의도적으로 높은 투찰가로 사업권을 낙찰받은 후 사후에 조정하고자 하는 사례가 늘어나게 될 것”이라고 말했다.

인천공항=박연직 선임기자 repo21@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]