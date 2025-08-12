농협, '폭우·폭염' 겪은 농업인 대상 농촌복지사업 실시

농협은 지난 18일 경남 창원 대산농협에서 관내 농업인과 주민 100여명을 대상으로 「농협 이동상담실」을 개최하였다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동, 이하 농협)는 최근 폭우·폭염 등 기후재난을 겪는 농업인들을 위해 다양한 농촌복지사업을 추진하고 있다.

지난달 22일 경남 창녕 부곡농협에서 「농촌 왕진버스」 운영을 통해 관내 농업인, 주민 300여명을 대상으로 찾아가는 의료 서비스를 제공했다. 농촌 왕진버스는 농협과 농림축산식품부, 지자체가 함께 의료시설이 부족한 농촌을 찾아 종합적인 의료 서비스를 제공하여 농촌지역 의료 공백을 메우는 사업이다.

이날 성낙인 창녕군수, 부곡농협 신원기 조합장, 농협중앙회 농업농촌지원본부 이광수 상무 등이 참석한 가운데, 연이은 폭염과 전례없는 폭우 피해를 겪은 농업인들을 대상으로 농협은 한방 의료 진료를 제공하고, 쌀 소비 촉진 캠페인 또한 병행했다.

농협은 한방의료 봉사단체인 햇살마루 의료진과 함께 한방 의료진료를 통해 관절 손상 및 기능 이상을 진료하고 여름철 보약 제공할 뿐만 아니라, 구강관리 검사와 검안 및 돋보기 제공, 손 건강관리와 여름철 폭염 대비 행동 요령을 안내하며 농업인들의 건강관리에 앞장섰다.

또한, 농협은 지난달 18일 경남 창원 대산농협에서 관내 농업인과 주민 100여명을 대상으로 「농협 이동상담실」을 개최하였다. 농협 이동상담실은 1998년부터 교육·상담이 필요한 농업인 및 취약계층 주민을 위하여 대한법률구조공단, 한국소비자원, 한국정보통신진흥협회 등 전문기관과의 협력을 통해 법률·소비자·통신서비스 분야에 대한 농업인 대상 맞춤형 교육과 상담을 진행하는 사업이다.

이날 농협중앙회 농업농촌지원본부 이광수 상무, 지역사회공헌부 김일한 부장 등이 참석한 행사에서는 대한법률구조공단의 생활법률 교육, 한국정보통신진흥협회의 A시대의 통신서비스 교육이 진행되었으며, 법률·통신서비스(보이스피싱 등) 관련 맞춤 상담 또한 이어졌다.

농협중앙회 농업농촌지원본부 이광수 상무는 “전례없는 폭우와 지속된 폭염으로 어려운 날들을 보내고 계신 농업인 분들에게 농촌복지사업들이 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠다”며 “농협은 앞으로도 농촌지역에 직접 찾아가는 농촌복지사업을 지속적으로 추진하여 농업인 복지 증진에 기여하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

