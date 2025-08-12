현대엔지니어링, 샤힌 프로젝트 최대 중량물 리액터 설치 성공

현대엔지니어링이 울산에서 수행 중인 '샤힌 프로젝트 패키지-2(SHAHEEN Project Package-2) 현장에서 폴리에틸렌(PE) 공정의 핵심 설비이자 최대 중량물인 리액터(반응기) 3기의 설치를 성공적으로 완료했다고 12일 밝혔다.

현대엔지니어링이 울산 샤힌 프로젝트 패키지2 현장 철골 구조물에 리액터 총 3기를 설치한 모습. 현대엔지니어링 제공

LLDPE 2기와 HDPE 1기 등 총 3개의 유닛에 각 1기씩 리액터를 배치하며 연간 132만톤(t)의 폴리에틸렌을 생산하는 '샤힌 프로젝트 패키지-2' 프로젝트 핵심 설비다.

리액터는 정제된 에틸렌과 촉매를 투입해 중합 반응을 통해 분먈 형태의 폴리에틸렌 레진을 생산하는 폴리머(Polymer) 공정의 주요 설비다. 생산효율과 품질에 직접적인 영향을 미치며 압력과 온도, 촉매 조건 등을 정밀하게 제어하는 복잡한 반응기술이 집약된 장비다.

높이 46m, 지름 5.5m, 무게 505t에 달하는 리액터 설치를 위해 1800t급 크롤러 크레인과 600t급 테일 크레인이 동원됐다. 리액터를 약 80m 높이까지 인양해 현장에 설치된 철골구조물(Steel Structure) 기초부에 안착시키는 방식으로 설치가 진행됐다. 본격적인 중량물 설치 일정의 시작을 알리는 상징적인 공정이기도 하다.

현장에서는 이번 설치를 위해 프로젝트 초기부터 철저한 사전 준비를 진행했다. 리액터 운송 경로 조사, 반입 계획 수립, 부지 치환공사 등 전 과정이 체계적으로 이뤄졌다. 설치는 계획에 맞춰 무사히 설치가 완료됐다. 현대엔지니어링은 지난 4월 본 프로젝트에 최초로 'PAU(Pre-assembled Unit) 모듈'을 적용한 바 있다.

샤힌 프로젝트는 에쓰-오일이 국내 석유화학 분야 사상 최대 규모인 약 9조3000억원을 투자해 추진하는 고부가가치 석유화학제품 생산시설을 구축하는 사업이다. 완공 후 연간 에틸렌 180만 톤, 프로필렌 77만t, LLDPE 88만t, HDPE 44만t의 생산능력을 갖추게 된다.

현대엔지니어링 관계자는 "이번 리액터 설치를 기점으로 샤힌 프로젝트의 공정이 속도감 있게 전개될 것"이라며 "안전과 품질을 최우선으로 삼아 프로젝트를 성공적으로 수행해 나가겠다"고 말했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

