NH투자, 디지털케어 개편… 신규 고객에 자산관리서비스 3개월 무료

NH투자증권이 디지털 자산관리 플랫폼 ‘디지털케어 서비스’를 전면 개편하고 무료 체험을 도입했다고 12일 밝혔다.

NH증권의 디지털 자산관리 플랫폼 ‘디지털케어 서비스’. NH투자증권 제공

디지털케어는 NH투자증권에 1000만원 이상의 자산을 맡긴 고객을 대상으로 하는 서비스로, 디지털 어드바이저를 통해 신속히 투자 상담을 받을 수 있고 실시간 자산 변동 알림 등의 편의 기능을 쓸 수 있다.

NH투자증권 QV(큐브) 신규 고객(디지털자산관리센터 지정)이라면 계좌 개설 즉시 3개월간 프리미엄 콘텐츠를 무료 체험할 수 있다. 체험 기간 종료 시 잔고가 1000만원 이상이면 별도 절차 없이 정식 서비스로 전환되며, 그보다 미만일 경우 자동 해지된다.

NH투자증권 디지털자산관리본부의 김봉기 상무는 “단순 정보 제공을 넘어 고객이 스스로 투자 역량을 키우고 성공적 투자 여정을 완성할 수 있게 돕는 것이 디지털케어 서비스의 지향점”이라며 “앞으로도 업계를 선도하는 혁신 맞춤형 서비스를 계속해 선보이겠다"고 설명했다.

박미영 기자 mypark@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]