‘더 큰 커피 세상으로’…서울카페쇼, 올 11월 코엑스에서 개최

지난해 11월6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2024 서울카페쇼’에서 한 바리스타가 핸드드립 커피를 내리고 있다. 뉴시스

글로벌 커피 비즈니스 플랫폼 ‘서울카페쇼’가 오는 11월19일부터 22일까지 나흘간 서울 강남구 코엑스에서 열린다. 이번 행사의 주제 ‘한 잔에 담긴, 더 큰 커피 세상’에는 커피 한 잔으로 산지와 카페, 생산자와 소비자를 연결한다는 의미가 담겨 있다.

서울카페쇼는 커피 한 잔이 새로운 연결을 만들고 다양한 문화를 탄생시킬 수 있는 무한한 가능성을 가진 존재라는 메시지를 전한다. 소비자들에게 커피가 만들어 낼 수 있는 새로운 확장성과 앞으로의 커피 산업 방향성을 제시하는 특별한 전시가 될 것으로 기대된다.

주최 측이 심혈을 기울여 마련한 다양한 프로그램이 방문객들을 맞이한다. 글로벌 로스터리 카페 셀렉션 프로그램 ‘커피앨리’와 ‘미식 경험의 설계자들’을 주제로 업계 오피니언 리더들이 모이는 ‘월드커피리더스포럼’이 예정됐다.

서울카페쇼 주최 측인 엑스포럼 관계자는 “커피 산업 종사자와 소비자들에게 새로운 비즈니스와 커피 트렌드를 만나볼 수 있는 또 다른 장이 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

