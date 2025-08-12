담양군, 빈점포 임차인에 연간 300만원 지원

전남 담양군이 관내 소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 지역 상권의 활력과 지속 성장에 나서고 있다.

12일 담양군에 따르면 군은 금융과 임대료, 사회안전망, 판로, 공공요금 등 분야별 맞춤형 사업으로 소상공인을 지원하고 있다.

소상공인 이차보전 지원사업은 군 소재 금융기관에서 대출을 받은 소상공인의 이자 부담을 완화하는 제도다. 연 3% 이내 최대 200만 원 한도로 3년간 지원하며, 올해 상반기에는 12개소가 지원을 받았다.

관내 빈 점포에 입점한 소상공인의 초기 비용 부담을 덜어주기 위한 빈 점포 임차료 지원사업은 월 최대 25만원, 연간 최대 300만원을 지원하며, 올해 상반기 12개소가 혜택을 받았다.

영세 소상공인의 사회 안전망 강화를 위한 노란 우산 가입 장려금을 지원한다. 전남도와 중소기업중앙회의 협약에 따라 연 매출 3억원 이하 소상공인이 신규 가입하면 월 2만원을 적립해 최대 24만원까지 지원한다.

전남신용보증재단과 연계해 신용보증과 더불어 교육, 컨설팅, 금융교육 등 경영지원을 추진하고 있다. 지난해에는 720개 업체 181억원, 올해 326개 업체에 91억원의 융자금에 대한 신용보증을 지원하고 있다.

온라인 시장 진출 확대를 위한 공공배달앱 먹깨비 마케팅·홍보사업도 지속 추진 중이다. 착한 수수료 정책을 바탕으로 가맹점과 소비자를 대상으로 한 홍보와 이벤트를 진행해 매출 증대에 기여하고 있다.

올해 초에는 음식점업 소상공인 공공요금 지원사업도 한시적으로 시행했다. 매출 1억 400만원 미만의 음식점업 소상공인 350개소에 30만원씩 총 1억 500만원을 지급해 고정비 부담 완화에 도움을 줬다.

경영환경 개선을 위한 디지털 소상공인 1만 양성 사업과 야간경관 전기료 지원사업도 병행하고 있다. 스마트 기기 도입비를 최대 100만 원까지 지원해 10개소의 디지털 전환을 도왔으며, 중앙로·메타프로방스·담양시장 등 주요 상권의 점등 전기료와 타이머 설치·보수 비용을 지원했다.

올 7월에는 중앙로 일대가 담양군 최초로 골목형상점가로 지정됐다. 이를 통해 상권 활성화 사업과 경관 개선, 공동 마케팅 등 다양한 지원을 받을 수 있게 됐으며, 지역 소상공인들의 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

담양군은 하반기에도 기존 지원사업을 안정적으로 이어가는 한편, 디지털 전환 지원 대상을 확대하고 야간경관 개선 사업으로 시장과 원도심을 활성화해 나갈 방침이다.

소상공인들의 의견을 수렴해 신규 사업을 발굴, 군민이 체감할 수 있는 정책을 추진할 계획이다.

정철원 담양군수는 “단기적인 경영 안정 지원과 함께 장기적인 자생력 강화를 위한 정책을 병행하고 있다”며 “앞으로도 소상공인이 체감할 수 있는 현장 중심의 지원을 지속 추진하겠다”고 말했다.

담양=한현묵 기자 hanshim@segye.com

