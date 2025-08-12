KT, 대구·경북 3만6000여 세대에 차세대 인터넷 통신장비 공급

KT대구경북광역본부는 경북 구미 인의주공아파트를 시작으로 대구와 경북지역 기축 아파트의 인터넷 통신장비를 차세대 기가 이더넷 스위치로 교체한다고 12일 밝혔다.

차세대 기가 이더넷 스위치는 8가닥 꼬임 케이블(4 Pair UTP)로 인터넷 속도 최대 5Gbps까지 가능하다. 올해 말까지 대구경북 지역 600세대 규모 60여개 아파트 단지에 차세대 기가 이더넷 스위치를 추가로 공급한다고 KT측은 설명했다.

직원들이 구미 인의주공아파트 통신실에서 차세대 기가 이더넷 스위치를 교체하고 있다. KT대구경북광역본부 제공

8가닥 꼬임 케이블로 배선 된 아파트는 1Gbps급 인터넷 서비스를 제공하기 위해 별도 추가 장비 설치나 외벽 광케이블 공사가 필요했다. 2001년 준공한 구미 인의주공아파트는 통신실 크기나 아파트 외관 문제로 공사에 제약이 많아 그동안 1Gbps급 인터넷 서비스 제공이 어려웠다.

하지만 이번 통신장비 교체 작업으로 해당 아파트에도 1Gbps급 서비스를 안정적으로 이용할 수 있게 된다. 정철우 주거행복지원센터장은 “이번 KT 차세대 통신장비 교체는 지역 주공아파트 최초 도입 사례”라면서 “통신인프라 업그레이드로 입주민들의 삶의 질 개선과 아파트가치 향상에 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 했다.

앞서 KT는 지난 6월 초고속인터넷 천만 고객 달성을 맞아 경북 경산 삼주봉황타운1차를 포함 전국 4개 아파트에 신규장비를 시범 공급한 바 있다.

김병균 KT대구경북광역본부장은 “디지털 시대에 맞는 통신 품질 향상을 위해 초고속 인프라를 지속 혁신하고 기술 리더십을 강화하겠다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]